Santa Marta despide a Jorge Linero Santodomingo, médico y servidor público

Santa Marta

Santa Marta lamenta el fallecimiento de Jorge Rafael Linero Santodomingo, médico, exfuncionario y líder cívico cuya trayectoria estuvo marcada por décadas de servicio a la comunidad. Reconocido por su trabajo en el área de la salud, dedicó gran parte de su vida a la atención de pacientes y al impulso de iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de los servicios médicos en la ciudad.

Su partida ha generado numerosas expresiones de pesar entre ciudadanos que valoraron no solo su profesionalismo, sino también su disposición permanente para ayudar a quienes más lo necesitaban.

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Además de su ejercicio como gineco-obstetra, Linero Santodomingo dejó huella en la administración pública y en la vida política local, participando en distintos espacios desde los que promovió acciones en beneficio de la población samaria.