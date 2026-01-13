ACSN desmiente participación en masacre ocurrida en Maicao, Guajira

Santa Marta

Se conoce un comunicado dirigido a la opinión pública y a distintas entidades del Estado, en la que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) se pronuncian sobre los hechos ocurridos recientemente en el municipio de Maicao, La Guajira que involucran a alias el ‘Menor’ donde fueron asesinadas cinco personas.

El grupo armado rechaza cualquier vínculo con la masacre registrada en la zona y niegan las acusaciones contra uno de sus integrantes, asegurando que la información difundida habría sido manipulada.

Es de recordar que, Mindefensa anunció una recompensa de $500 millones por la ubicación de alias ‘Nain’ por presunta participación de dicha masacre. Luego de dicho anuncio, circuló un video donde alias ‘Menor’ amenaza de muerte al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, Nain Pérez negó en las últimas horas haber emitido estas amenazas.