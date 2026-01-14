Bruno Mars lanza “I Just Might” y anuncia su álbum The Romantic y gira mundial

Bruno Mars inicia el 2026 con grandes noticias para sus seguidores. Tras anunciar su esperado cuarto álbum como solista, The Romantic, que se lanzará el 27 de febrero, el ganador de múltiples premios GRAMMY® presenta hoy el primer sencillo del proyecto: “I Just Might”, disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Atlantic Records.

El tema llega acompañado de un video oficial dirigido por el propio Bruno y Daniel Ramos, ofreciendo un adelanto del sonido que marcará esta nueva etapa artística.

Además del lanzamiento, Mars confirmó The Romantic Tour, su primera gira mundial en estadios y la primera como artista principal en casi una década. Producida por Live Nation, la gira comenzará el 10 de abril en Las Vegas y recorrerá cerca de 40 ciudades en Norteamérica y Europa, incluyendo paradas en Houston, Atlanta, Chicago, Toronto, París, Ámsterdam, Milán y Londres, con fechas dobles en recintos icónicos como el Wembley Stadium y el SoFi Stadium.

El tour contará con invitados especiales de lujo: Anderson .Paak (como DJ Pee .Wee) en todas las fechas, y artistas como Victoria Monét, RAYE y Leon Thomas en presentaciones seleccionadas. La preventa de boletos inicia el 14 de enero, mientras que la venta general comenzará el 15 de enero a las 12 p.m. hora local en brunomars.com.

Este anuncio llega tras un año histórico para Bruno Mars, quien rompió récords con su residencia en Las Vegas y giras internacionales en Asia, Medio Oriente y Sudamérica. En 2024, se convirtió en el primer artista en realizar siete conciertos consecutivos con entradas agotadas en el Tokyo Dome y logró la gira más taquillera en la historia de Brasil. Además, su colaboración con Lady Gaga, “Die With A Smile”, dominó el Billboard Global 200 durante 18 semanas y alcanzó mil millones de reproducciones en tiempo récord.

Con éxitos como “APT.” junto a ROSÉ y múltiples certificaciones Diamante, Bruno Mars reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la música global. The Romantic y su gira prometen ser dos de los eventos más esperados del año.