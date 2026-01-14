Sargento señalado por MinJusticia de espionaje trabaja directamente con el MinDefensa, Pedro Sánchez

El sargento viceprimero Darwin Ramírez Pertúz, señalado por el ministro de justicia Andrés Idárraga como una de las personas que ha efectuado labores de espionaje en su contra, trabaja directamente para el ministro de defensa, general Pedro Sánchez.

Una alta fuente del Ministerio de Defensa, le confirmó en las últimas horas al reporte, que el sargento Darwin Ramírez desempeña labores de inteligencia dentro del equipo de protección del ministro.

La fuente aclaró que el mencionado suboficial no pertenece al arma de inteligencia, sus labores se limitan al resguardo de la seguridad del ministro y su familia. También dijo que el sargento Ramírez no puede efectuar seguimientos a terceros por carecer de funciones de policía judicial.

Así mismo señaló esa fuente que espera que muy pronto se aclare la situación y aseguró que desde el Ministerio de Defensa no se ha ordenado labores de inteligencia para afectar al secretario de Transparencia y Ministro de Justicia, encargado, Andrés Idárraga.

De todas maneras, aquí en El Reporte, se conoció un documento emanado del Comando de Contrainteligencia ordenando identificar las fuentes de información de Andrés Idárraga.

