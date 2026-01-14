Alejandro Rodríguez es presentado oficialmente como nuevo jugador por del Deportivo Pereira

¡Faltan pocos días para que regresen las emociones del fútbol colombiano! El Deportivo Pereira es uno de los equipos que solamente ha presentado oficialmente a un nuevo refuerzo para el nuevo plantel de Arturo Reyes, quien decidió dirigir al equipo pereirano este año, pese a la complicada situación por la que está atravesando la institución.

“Yo creo que todos los jugadores que hacen parte de la institución han vivido momentos muy difíciles y nosotros los entrenadores somos siempre muy positivos y pensamos que las cosas se van a solucionar y que los jugadores estarán tranquilos para enfrentar la primera parte del torneo”, reveló el nuevo entrenador del Pereira en diálogo con el VBar Caracol.

Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio y Salvador Ichazo, son los jugadores que no seguirán en el Deportivo Pereira por las complicadas situaciones ecónomas que está atravesando la isntitución.

Así fue presentado oficialmente Alejandro Rodríguez

Durante la tarde de este martes 13 de enero, el arquero Alejandro Rodríguez, proveniente del Deportivo Cali, fue presentado oficialmente por el Deportivo Pereira como el primer refuerzo que se incorporará al plantel de Arturo Reyes, para afrontar la Liga Colombiana-I 2026.

A través de las redes sociales del Pereira, el equipo publicó un video recopilando las mejores atajadas del guardameta durante su paso por el conjunto Azucarero, además, el arquero le envió un mensaje a la afición: “Hola, hinchada Matecaña, acá, Alejo Rodríguez, bueno a seguir haciendo historia y dejar este escudo en lo más alto”.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje de bienvenida: ”Alejandro Rodríguez llega para defender la portería del Grande Matecaña. Ahora uno de los mejores arqueros del FPC hace parte de nuestra institución. ¡BIENVENIDO, ALEJANDRO!“.

A continuación el video de bienvenida