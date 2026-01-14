Prensa alemana se asombra con Luis Díaz: “El más escandaloso de la Bundesliga”

Luis Díaz es una estrella en la Bundesliga y da de qué hablar tanto dentro como fuera del campo. Su nombre retumba en Alemania por el alto impacto que ha tenido en el Bayern Múnich, dejando de lado la adaptación y llegando a contribuir desde el primer momento.

Por su parte, causó sorpresa que Lucho estuviera abriendo la sección de deportes del prestigioso diario Bild de Alemania durante este miércoles 14 de enero. Pero en esta oportunidad fue el gran tatuaje que tiene en su espalda el guajiro, lo que impactó en la prensa alemana.

Le dedicaron una nota titulada “¡El tatuaje más escandaloso de la Bundesliga!”, en la cual tuvieron una entrevista con quien elaboró “una obra de arte realmente impresionante", el español Daniel Stone.

Detalles del gran tatuaje de Luis Díaz revalados por su tatuador

Se trata de un tatuaje que cubre toda la espalda. En él aparece un gran león que representa a Luis Díaz, una leona que evoca a su esposa, Geraldine Ponce, y pequeños leones que hacen referencia a sus tres hijos.

Stone, su tatuador, aseguró que Lucho se puso en contacto con él para que le hiciera esa representación, luego de que Darwin Núñez, su excompañero en Liverpool, le diera su contacto tras trabajos previos que le había realizado.

“Siempre había querido tatuarse un león grande con su familia. Mi petición específica fue crear un diseño que simbolizara la protección que Luis quiere brindar a su propia familia. El león también debía representar la fuerza y ​​el coraje que lo caracterizan tanto dentro como fuera del campo”, dijo Stone al respecto.

Por su parte, una de las situaciones que más impacta es el tiempo que se la ha dedicado a elaborar el tatuaje. “Tras elegir el diseño, comenzamos poco antes del verano de 2025. A día de hoy, aún nos quedan tres o cuatro sesiones para trabajar en los numerosos detalles. En total, el tatuaje nos llevará entre 45 y 50 horas”, reveló.

Entretanto, manifestó que siempre cuidan su piel y que tienen las sesiones con el tiempo suficiente para que Lucho tenga una gran recuperación. Finalmente, aseguró que la confianza que le transmitió el jugador desde el primer momento, fue clave para poder dar lo mejor de sí para su trabajo.

“Lucho no solo tiene una agenda apretada, sino que también debe estar en óptimas condiciones para sus entrenamientos y partidos. Aunque persevera como un campeón durante las sesiones, siempre nos aseguramos de que su piel no sufra demasiado y tenga tiempo suficiente para recuperarse para que su rendimiento deportivo no se vea afectado en absoluto”, concluyó.