Kompany, contundente sobre la comparación de Luis Díaz con Franck Ribéry

Luis Díaz volvió a ser figura con el Bayern Múnich. El colombiano repartió doblete de asistencias y marcó un gol en la contundente victoria por 8-1 contra Wolfsburg, iniciando el año de manera oficial por todo lo alto.

En 23 partidos disputados, alcanzó un total de 14 anotaciones y 9 pases de gol, lo que marca un registro de una contribución de gol por compromiso jugado. Además, hace parte del mejor tridente de Europa, ya que ningún otro tiene tantos aportes como el conformado por el colombiano, Harry Kane y Michael Olise (82 goles/asistencias).

Luis Díaz / Getty Images

Luis Díaz, comparado con Ribéry

Luego del partido contra Wolfsburg, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, aseguró que los dos extremos que tiene hoy el club (Díaz y Olise), le hacen recordar a lo que fueron su momento Arjen Robben y Franck Ribéry.

“Cuando veo la posición y los movimientos de Michael, se parece a Arjen Robben (Olise). Lo comentábamos en el vestuario: es como el nuevo Robben que tenemos: delicado, elegante. Y con Lucho al otro lado, tenemos al Franck Ribéry, el creador de caos creativo. Nuestra dupla de aleros es excepcional", fueron sus palabras.

Tras esto, el técnico Vincent Kompany también dio su opinión y manifestó que él no los compararía todavía, pues deben seguir su propio camino y comenzar a ganar títulos a nivel colectivo.

Previo al juego contra el Colonia, el cual tendrá lugar este miércoles 14 de enero, le volvieron a preguntar a Kompany por esta comparación, y nuevamente fue contundente.

“Esta comparación es muy difícil. Jugué contra ambos y vi lo fuertes que eran. Siempre me sentí un muy buen defensor, pero contra Robben la sensación era diferente: sabías que iba a recortar hacia dentro y disparar, pero de alguna manera se hacía con el espacio y disparaba. Entiendo la comparación, pero estos chicos lograron grandes cosas a lo largo de muchos años, y los nuestros aún no lo han logrado. Dentro de unos años, si las cosas siguen así, los cuatro podrán sentarse juntos y hablar sobre cómo marcaron todos esos goles y dieron todas esas asistencias. Entonces podrán escribirlo para la próxima generación”, recalcó.

Y es que en el caso de Ribéry, logró más de 20 títulos con el cuadro alemán, entre los que destacan 1 Champions League, 9 Bundesliga y 1 Mundial de Clubes. El francés estuvo casi 11 años en la institución bávara.

De momento, Lucho cuenta con el título de la Supercopa de Alemania, en la que fue clave con un gol. El guajiro ha tenido un alto impacto en el club en sus primeros meses y esto le ha llevado a ganarse el cariño de la afición.