Luis Díaz y Harry Kane son los mejores atacantes del Bayern Múnich en las últimas dos décadas

¡Lucho sigue imparable en Alemania! Luis Díaz está viviendo uno de sus mejores momentos en el fútbol alemán, pues desde su llegada al Bayern Múnich se ha convertido en una de las piezas claves para Vincent Kompany, director técnico del club; ya que registra 14 anotaciones en 23 compromisos disputados.

Gracias a su gran rendimiento en el campo se suma un destacado registro estadístico que respalda su actualidad en el Múnich. De acuerdo con datos de Opta, en los últimos 20 años, ‘Lucho’ solo es superado por Harry Kane en número de contribuciones de gol (goles + asistencias) después de sus primeros 15 partidos en la Bundesliga.

“Luis Díaz ha participado en 17 goles en 15 partidos de la Bundesliga. Desde la temporada 2004-05, solo Harry Kane ha participado más en sus primeros 15 partidos de la Bundesliga (26)”, indicó OptaFranz a través de su cuenta de X.

Además, esta misma cuenta informó que el atacante colombiano está a solo un festejo de igualar su récord personal en la Premier League, ya que, según las estadísticas de Opta, en la temporada 2024/25 registró 18 contribuciones de gol.

17 – Luis Díaz has been involved in 17 goals in 15 Bundesliga matches – since 2004-05, only Harry Kane has been involved in more in his first 15 BL matches (26). Díaz is just one goal involvement shy from his personal Premier League record (18 in 2024-25). Bullseye. pic.twitter.com/oWRcvHfLUy — OptaFranz (@OptaFranz) January 12, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

El Bayern Múnich se enfrentará con Colonia este miércoles 14 de enero, a partir de las 2 de la tarde (hora Colombia), en el estadio Rhein Energie, este partido corresponde a la jornada 17 de la Bundesliga. Los Bávaros son los que lideran la tabla de posiciones con 44 puntos tras acumular 14 victorias, dos empates y ninguna derrota.