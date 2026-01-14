Periodistas españoles debaten si Falcao debería ir al Mundial: “Cuando lo escuché, aluciné”

Falcao, en su regreso a Millonarios, buscará su última posibilidad de disputar un Mundial, el del 2026, en el que podría ser el marco perfecto para poner fin a una extraordinaria carrera. La vuelta al club de sus amores no solo ha hecho en el país, sino que ha dado de qué hablar a nivel mundial.

El reconocido periodista y estadígrafo español, MisterChip, en su podcast Despejados, analizó a la Selección Colombia, refiriéndose a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y al Tigre, con la posibilidad de que dispute su última Copa del Mundo.

El debate se generó inicialmente con el comentario de MisterChip: “El Cucho Hernández, que no va a estar en el Mundial, no lo llaman nunca, Colombia pasa de él”.

Si bien el delantero del Real Betis no ha sido un jugador habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo, si ha sido tenido en cuenta por el entrenador argentino en las más recientes convocatorias. En los últimos juegos amistosos no estuvo por una pequeña cirugía para mejorar su respiración.

Alexis Tamayo (MisterChip) añadió: “El otro día, me comentaba un amigo colombiano que están planteándose la posibilidad, yo cuando lo escuché aluciné, de llevar a Falcao”.

La idea fue apoyada desde la otra esquina de la mesa: “Veo bien que las Selecciones lleven a un tío que esté ahí en el vestuario”.

MisterChip y Nahuel Miranda aseguraron que para eso ya estaba James, a lo que el otro joven respondió: “Pero James te puede llegar a jugar unos minutos, Falcao no creo que esté para jugar”.

“A mí me sorprende, Macho”; concluyó Tamayo; mientras que Miranda lo vio más común en equipos como la Selección Colombia. “Siempre (pasa en) Selecciones de segundo o tercer nivel”, indicó.

Finalmente, en un eventual cruce entre España y la Selección Colombia en las rondas definitivas, MisterChip comentó: “Creo, sinceramente, a España le costaría más ganarle a Colombia que a Uruguay”.