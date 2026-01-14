Miércoles 14 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Nuevas Tarifas en el peaje de Circasia en autopistas del café entre Armenia y Pereira. Foto: Adrián Trejos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gremios desde el Quindío alertan por el riesgo de sostenibilidad técnica y financiera de autopistas del café ante el anuncio del gobierno de terminar de manera anticipada la concesión de este corredor vial

Desde la Sociedad de Ingenieros del Quindío y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío expresan su seria preocupación frente a una decisión que genera profunda incertidumbre sobre el futuro de uno de los corredores viales más estratégicos del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el documento firmado por el presidente de la sociedad de ingenieros del Quindío Uriel Orjuela y el presidente de la cámara de comercio de Armenia Rodrigo Estrada indicó que La terminación anticipada de esta concesión plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad técnica y financiera del corredor. Además, que la posible eliminación de los peajes sin un esquema claro, definido y garantizado de reemplazo pone en riesgo la adecuada conservación de la carretera y el cumplimiento de las obras aún pendientes.

En ese sentido, proponemos la realización de mesas de trabajo con los gobiernos territoriales y los gremios de la región, con el fin de analizar y discutir de manera conjunta todos los aspectos técnicos, financieros y jurídicos aquí planteados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un nuevo homicidio se registró en las últimas horas en Armenia, en la noche del martes 13 de enero fue asesinado un hombre con arma de fuego en el barrio La Cecilia al sur de la capital del Quindío, se desconoce móviles y autores de este asesinato.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Nacional a través de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, capturó a través de orden judicial a un hombre de 26 años de edad por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes en la ciudad de Armenia.

Este hecho se realizó gracias a información suministrada por la comunidad, logrando la captura de este sujeto en vía pública sobre la calle 35 con carrera 21 del barrio Santander.

Esta persona era integrante del Grupo de Delincuencia Común Organizado “Los Mingos” dedicado al tráfico local de estupefacientes en el barrio Santander, donde asumía el rol de expendedor y campanero; es de resaltar que, esta estructura delincuencial fue desarticulada en el mes de diciembre del año 2025.

El capturado fue dejado a disposición de la fiscalía general de la Nación para su judicialización, a quién le fue otorgado medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia dio inicio a la renovación y modernización integral de la red semafórica de la ciudad, una intervención clave para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la gestión del tránsito.

Este proyecto permitirá la modernización de las 70 intersecciones semaforizadas actuales, que hoy operan con equipos aislados y sin sincronización, y contempla además la implementación de 11 nuevas, fundamentales para optimizar el flujo vehicular en puntos críticos de la ciudad.

“Este es un proyecto transformador para la ciudad. Vamos a renovar y modernizar completamente la red semafórica existente y a implementar nuevas intersecciones que permitirán una mejor gestión del tránsito. Con el centro de control, Armenia dará un salto hacia una movilidad inteligente, segura y eficiente”, dijo el secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, Daniel Jaime Castaño.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La iniciativa incluye la puesta en marcha de un Sistema Inteligente de Tráfico (ITS), que administrará y monitoreará el tránsito de manera autónoma, centralizada y en tiempo real, garantizando ante todo la seguridad de conductores y peatones, así como la operación continua del sistema sin interrupciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El departamento del Quindío atraviesa una temporada de lluvias intensas, situación que ya ha generado múltiples emergencias en distintos municipios.

De acuerdo con el balance entregado por la Unidad Departamental para la Gestión Del Riesgo de Desastres (UDEGERD) a fecha de corte del 13 de enero, durante el fin de semana se atendieron 22 emergencias asociadas a las precipitaciones, lo que mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En alerta roja se encuentran Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia y Salento, mientras que en alerta naranja están Buenavista, Córdoba, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Quimbaya.

El informe también señala riesgo de crecientes súbitas en la cuenca del río La Vieja, especialmente en los municipios de Córdoba, Buenavista y Quimbaya, así como en sectores de Calarcá y Pijao. En el caso de Salento, se reportan más de 50 milímetros de lluvias acumuladas en las últimas 24 horas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En ese contexto, el capitán del Cuerpo de Bomberos de Calarcá, Javier Arconde Rodríguez Martínez, recordó un caso ocurrido el pasado 11 de enero en el río Quindío, donde tres jóvenes quedaron atrapados en un islote debido al aumento repentino del caudal.

Según explicó, los jóvenes cruzaron el afluente cuando no estaba lloviendo, pero las fuertes precipitaciones aguas arriba provocaron una creciente súbita que les impidió regresar por sus propios medios. Para el rescate fue necesaria la intervención de nueve bomberos de Calarcá, con apoyo de la Policía, y el uso de dos vehículos de emergencia, en una operación que se extendió hasta las 8:00 de la noche.

Ante estos hechos, las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para extremar las medidas de precaución, especialmente evitando ingresar a ríos y quebradas durante esta temporada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los organismos de socorro recomiendan estar atentos a cambios en el nivel del agua, ya sea aumentos repentinos o disminuciones inusuales, ya que ambas pueden indicar riesgos como represamientos o crecientes súbitas.

También advierten observar el cambio en el color del agua, pues una tonalidad más oscura puede ser señal de lluvias intensas en la parte alta de las cuencas.

Finalmente, los bomberos insisten en que estas recomendaciones buscan prevenir accidentes, rescates de alto riesgo e incluso la pérdida de vidas humanas, por lo que invitan a la ciudadanía a informarse, acatar las alertas y disfrutar de paseos y actividades recreativas solo en condiciones seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La secretaría de Aguas e Infraestructura del Gobierno del Quindío continúa adelantando acciones de atención a emergencias ocasionadas por la temporada de lluvias, esta vez en el municipio de Génova, donde se dispuso maquinaria amarilla para atender múltiples derrumbes que afectaron la movilidad.

Desde el ente departamental se desplazó una cama baja transportando una pajarita hasta el sector de Río Lejos, punto hasta donde fue posible el acceso de este equipo, para posteriormente continuar el trayecto hacia Génova con retrocargador y volquetas.

Las labores se concentraron inicialmente en la limpieza de derrumbes sobre la vía principal de acceso al municipio, trabajo que permitió ampliar la remoción de material con al menos cuatro viajes de volqueta, garantizando condiciones seguras para el tránsito.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Posteriormente, la maquinaria se trasladó hacia las veredas Pedregales y La Coqueta, zonas que presentaron una alta afectación por el invierno, extendiendo las labores hacia la parte alta y los ramales que conectan con otras veredas.

De manera articulada, la Gobernación del Quindío viene trabajando junto a la Alcaldía de Génova, que también dispuso dos retro cargadoras y dos volquetas para apoyar la emergencia.

La vía principal se encuentra habilitada desde el día anterior, y actualmente los esfuerzos se concentran en la recolección de material que volvió a desprenderse y en la atención de puntos críticos en vías veredales como el ramal hacia Cumaral, reafirmando el compromiso institucional de mantener la conectividad y proteger a las comunidades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan que se amplió un último plazo hasta hoy miércoles 14 de enero de 2026 para que los adultos mayores puedan reclamar su subsidio, evitando que se queden sin cobrar.

Las personas mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor, que aún no han reclamado el bono pensional de 230.000 pesos, se pueden acercar a la oficina de adulto mayor del municipio, la gerencia regional de Prosperidad Social o el Banco Agrario para confirmar si fueron incluidas en el programa y, si procede, podrán retirar el subsidio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Así mismo, se recomienda a los demás usuarios que ya retiraron sus bonos, estar pendientes de los canales oficiales de Prosperidad Social para conocer las fechas para los nuevos ciclos de entrega en este 2026.

Empresas Públicas de Armenia, EPA informa que este miércoles 14 de enero del 2026 se llevará a cabo la suspensión del servicio de acueducto en inmediaciones al aeropuerto Internacional El Edén, desde las 8:00 a.m. a las 2:00 p.m.

Algunos de los sectores afectados son: lagos de iraka casas de campo, vereda aguacatal, el caimo, vereda el edén, vereda maravélez, vereda padilla, vía al edén, vía el caimo, vía la tebaida, sector glorieta club campestre, vereda bonanza, sector aeropuerto internacional el edén, sector sénior plaza, vereda san Jorge, urbanización casas campestre el cabrero, paraíso casas del campo. Actividad que afectaría a 668 usuarios, aproximadamente.

Cabe señalar que este cierre se da por labores de reparación de red de seis pulgadas (6”) en material de PVC y revisión válvula de compuerta sector aeropuerto internacional del Edén.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un balance positivo dejó el año 2025 para la Mesa Departamental de Víctimas del Quindío, que logró el cumplimiento del 100 % de su plan de trabajo, gracias al acompañamiento institucional y a la voluntad política de la Gobernación del Quindío.

Así lo dio a conocer Nora Elisa Vélez, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, quien destacó el respaldo permanente de la administración departamental y de la Defensoría del Pueblo, en su rol de Secretaría Técnica.

Según indicó, tanto las sesiones ordinarias como extraordinarias contaron con el apoyo necesario para garantizar la participación efectiva de las víctimas en los distintos espacios de decisión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Vélez resaltó además el avance del Plan de Acción Departamental para las Víctimas, en el que cada secretaría cuenta con un presupuesto asignado, permitiendo la ejecución de acciones concretas en favor de esta población.

En diciembre de 2025, el Comité Departamental realizó un balance de las acciones adelantadas, teniendo en cuenta que el Quindío es un departamento receptor, con cerca de 52 mil víctimas del conflicto armado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte, Diego Alexander Santa María, director de Derechos Humanos del Quindío, señaló que el departamento también registró avances significativos en esta materia durante 2025.

Entre ellos, la exaltación a personas defensoras de derechos humanos, respaldada por una ordenanza departamental que reconoce su labor en el territorio. Destacó que una víctima del conflicto armado fue la persona galardonada en 2025 y que ya se abrirá la convocatoria para el reconocimiento correspondiente a 2026.

Santa María subrayó además la realización del Foro Internacional de Derechos Humanos, que reunió a cerca de 2.000 personas y se consolidó como uno de los eventos más importantes del país en esta temática. Para el año 2026, el Gobierno Departamental proyecta continuar y fortalecer estas iniciativas, incluyendo la realización del Concierto por la Paz.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Por motivos de seguridad, el partido entre el Deportivo Pereira y Llaneros se disputará a puerta cerrada. Así lo determinó la primera Comisión de Fútbol del año, en la que se analizaron los riesgos y se adoptaron las medidas necesarias para garantizar el orden público durante el encuentro, programado para este viernes 16 de enero a las 6:20 p. m. en el Estadio Centenario.

Desde la Administración Municipal se trabaja de manera articulada para asegurar la tranquilidad antes, durante y después del compromiso deportivo, tanto al interior del escenario como en sus alrededores. Las decisiones tomadas buscan prevenir alteraciones del orden y proteger la integridad de la ciudadanía.

El secretario de Gobierno y Convivencia de Armenia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, informó que se solicitó a la Policía Nacional un acompañamiento efectivo a las diferentes barras del Deportivo Pereira, con el fin de evitar que sean víctimas o protagonistas de actos delictivos, como algunos que se han presentado en ocasiones anteriores. De igual manera, se coordina el trabajo conjunto con la Policía del Quindío frente a los hinchas del Deportes Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue inaugurada la nueva infraestructura deportiva del municipio de Buenavista, correspondiente al gimnasio municipal, un escenario concebido como bien público comunitario al servicio del bienestar integral de la población.

La inversión total fue de 150 millones de pesos, destinados a la adecuación del escenario y a la dotación de implementos deportivos, los cuales quedan oficialmente al servicio de la Alcaldía de Buenavista, en cabeza del alcalde Jhon Steban Aristizábal Rendón, y de toda la comunidad.