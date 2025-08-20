Traducción en Google Translate ahora será “perfecta” gracias a la inteligencia artificial de Gemini

El gigante tecnológico Google lanzó una nueva actualización para uno de sus desarrollos más usados, Google Translate. De esta forma, desde este 20 de agosto la compañía espera seguir conquistando a su audiencia y a nuevas personas al ayudarlos a comunicarse en otros idiomas. En la nueva actualización la empresa espera cumplir la promesa de entregar traducciones “perfectas”.

Aunque a diario Google Translate logra entregar muy buenos resultados, en ocasiones las traducciones pueden llegar a no ser muy precisas. Esto lleva a que los ciudadanos tengan que revisar de manera rigurosa la tarea que le han solicitado al aplicativo. Es por esto que la compañía ha estado trabajando para mejorar. No obstante, recordemos que la calidad de las traducciones dependen también de la redacción de los ciudadanos.

Ahora bien, Google Translate se ha destacado a nivel mundial porque los ciudadanos pueden usar esta plataforma tras usar el buscador de Google y digitar lo que desean traducir. Pero, también, pueden emplear esta herramienta tecnológica al ingresar al sitio web o directamente desde la aplicación al descargarla de Google Play (en donde cuenta con más de 1.000 millones de descargas y una calificación de 4,2) o de App Store (en donde presenta una calificación de 4,3).

Así las cosas, la novedad en esta actualización se centra en que los usuarios tendrán la posibilidad de realizar las traducciones mediante Gemini, el modelo de inteligencia artificial generativa de Google.

Si bien Google Translate ha incorporado inteligencia artificial en el pasado mediante el modo de conversación o de aprendizaje, la intención en esta ocasión es que las traducciones sean más precisas gracias a Gemini, pues recordemos que esta IA generativa se nutre con información de internet, esa es su base de datos.

Por lo tanto, desde ahora los ciudadanos que hagan uso de Google Translate tendrán una mejor experiencia de usuario al tener la oportunidad de usar el selector de modelo de IA para traducciones desde la versión 9.15.114.

En este sentido, las personas tendrán dos opciones para traducir. Una enfocada en una traducción rápida y otra en modo avanzado en la que se espera las traducciones sean “perfectas”. En esta última opción, la plataforma hará uso de Gemini para garantizar calidad en los resultados de las solicitudes de traducción.

Nueva interfaz en Google Translate:

Por otra parte, se conoció que Google está preparando una nueva interfaz de Google Translate. Esto con el objetivo de que los ciudadanos puedan no solo tener una mejor experiencia al usar la plataforma, sino también emplear la función de práctica.

Igualmente, en la plataforma se encontrará un menú de herramientas nuevas para las opciones de pegar, redacción y entrada de voz / micrófono.

