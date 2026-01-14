Transmilenio abre investigación a conductor de SITP que atropella un vehículo dos veces en Bogotá

Bogotá D.C

En redes sociales se conoció un video en el que un bus de SITP atropella en dos ocasiones una motocicleta en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá.

Desde Transmilenio rechazaron este acto de intolerancia por parte del conductor de SITP y pidieron excusas a los usuarios de este transporte público por las incomodidades que pudo generar.

“Lamentamos y rechazamos cualquier tipo de intolerancia como se observa en el video y enviamos un mensaje de excusas a nuestra comunidad usuaria por los percances que esta situación haya podido generar”, expresaron en un comunicado.

Indicaron que se adelantarán las acciones pertinentes para esclarecer los hechos y conocer el lugar, la fecha y la hora exacta en que la se presentó este incidente.

Además, hicieron un llamado al consorcio ‘Este Es Mi Bus’, para iniciar el respectivo proceso al implicado y tomar las medidas pertinentes.

Transmilenio colaborará con las autoridades y las investigaciones que se realicen a propósito de este caso.