Vehículos eléctricos tendrán parqueo gratis en la Terminal de Transporte de Bogotá

Este miércoles, la Terminal de Transporte de Bogotá anunció que pone a disposición de los ciudadanos el servicio de carga para vehículos eléctricos al interior de cinco de sus parqueaderos, con un beneficio temporal adicional de 70 minutos de parqueo gratis mientras se realiza la recarga en las electrolineras.

“Esta alternativa de 70 minutos gratis se presenta como una solución frente a las largas filas y extensos tiempos de espera que actualmente enfrentan muchos conductores en distintos puntos de la ciudad, donde en algunos casos deben desplazarse de un lugar a otro o aguardar varias horas para acceder a una estación de carga”, dijo Rafael González, gerente de La Terminal de Transporte.

Agregó que este servicio hace parte de un proyecto liderado por la Secretaría de Movilidad, en articulación con La Terminal de Transporte, La Rolita y Enel, mediante el cual se busca cumplir con la implementación y puesta en marcha de puntos de recarga rápida que impulsen la movilidad eléctrica, tal como lo establece la Ley 1964 de 2019.

Actualmente, las electrolineras se encuentran habilitadas en cinco puntos estratégicos de la ciudad: Alhambra, Calle 97, Modelia, Salitre y San Andresito de la 38, todos ubicados dentro de los parqueaderos de La Terminal de Transporte, lo que permite a los usuarios acceder al servicio de manera organizada y segura.

Luego de superar los 70 minutos de parqueo gratuito, se aplican las tarifas por minuto vigentes en cada uno de los parqueaderos.

Finalmente, los usuarios tienen la posibilidad de acceder a tarifas plenas por estancias superiores a 12 y 24 horas, consideradas entre las más competitivas del mercado.