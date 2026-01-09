El mensaje de Luis Fernando Muriel que ilusiona a la hinchada del Junior

Luis Fernando Muriel está a falta de la oficialización para que quede lista su vinculación con Junior. En las últimas horas, se agilizó la negociación con el delantero y en Barranquilla ya celebran la que puede ser la mejor contratación en el mercado en Colombia.

En horas de la mañana, Fuad Char, máximo accionista del club, dio el parte alentador al asegurar que faltaban algunos detalles, pero la decisión estaba tomada y que Muriel había rescindido contrato con Orlando City, club con el que estuvo en los últimos años.

“Ya todo está casi listo. Llega como jugador libre de común acuerdo con el equipo de Estados Unidos. Ya la decisión está tomada", inició diciendo.

Luego, dio algunos detalles de su vinculación: “Muriel acordó los valores de su contrato y firmará con nosotros por dos años. Hemos hecho un gran esfuerzo”, dejando claro que su vinculación implica una alta inversión a nivel económica.

Muriel y el mensaje que causa ilusión en hinchas de Junior

Pasadas las horas de las declaraciones de Fuad Char, el propio Muriel publicó un mensaje en su cuenta de X (anterior Twitter) que dejó por sentado que su vinculación al club barranquillero es un hecho.

Se trató de un mensaje con emoticones, en el que se ve el tiburón representativo del Junior, dos corazones (uno blanco y otro rojo), que son los colores del equipo y unos ojos, aludiendo a la expectativa de su llegada.

🦈❤️🤍👀 — Luis Fernando Muriel Fruto (@Luisfmuriel09) January 9, 2026

Además de este mensaje, la esposa de Luis Muriel, Tasharem Villegas, publicó en su cuenta de X un video en el que se ve, aparentemente, a su hija decir “Junior, tu papá” y también aparecen viendo un video del equipo. El futbolista reposteó esta publicación.

Se espera que Muriel sea anunciado en las redes sociales del Junior en las próximas horas. Por su parte, la presentación del equipo tendrá lugar el martes en horas de la noche, en el que claramente el nombre de Muriel resaltará.

El delantero, oriundo de Santo Tomás, se cumplirá su sueño de vestir la camiseta del club del que es hincha, y en el cual se formó, pero nunca llegó a debutar. Del mismo modo, le cumple un anhelo a la afición de contar con un jugar de categoría para afrontar la Copa Libertadores y los restos del 2026.