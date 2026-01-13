Miguel Ángel Borja regresó a Colombia por problemas con Cruz Azul: esto fue lo que pasó

Miguel Ángel Borja había llegado a México hace algunos días para convertirse en nuevo refuerzo de Cruz Azul; sin embargo, el delantero colombiano regresó recientemente a su país sin haber sido presentado de manera oficial por el club, pese a que su llegada desde River Plate parecía estar encaminada.

Este martes 13 de enero, la operación entró en punto crítico, ya que la directiva de la ‘Máquina’ y el jugador no han logrado llegar a un acuerdo para la firma del contrato. Ante la falta de avances en la negociación, Borja decidió volver a Colombia mientras se define su futuro profesional.

De acuerdo con la prensa mexicana, el principal obstáculo para concretar el fichaje es que Cruz Azul no cuenta actualmente con cupos disponibles de extranjeros y, además, el club y el entorno del jugador no han logrado ponerse de acuerdo en el salario y los bonos que recibirá el futbolista en México.

Es preciso recordar que un exjugador de Atlético Nacional terminó de complicar la situación de Borja. Camilo Cándido, lateral uruguayo, regresó a Cruz Azul y la ‘Máquina’ aún no le ha encontrado destino, razón por la que ocupa el lugar que Miguel Ángel necesita como extranjero.

La prensa mexicana da por fallado el pase de Miguel Borja a Cruz Azul

La situación es tal que Mauricio Gutiérrez, periodista de Azteca Deportes, afirma que la negociación ya estaría descartada, motivo por el cual Cruz Azul nunca hizo oficial la contratación. Aunque el futuro del jugador sigue sin definirse, lo cierto es que las conversaciones se encuentran detenidas y el club mexicano podría quedarse sin el delantero colombiano.

“SE LES CAE FICHAJE DE MIGUEL BORJA, regresará a su país a pesar de realizar los trámites, el tema del y “bonos” que pedía el jugador complicó todo, por esa razón nunca fue anunciado en Cruz Azul", es lo que se lee en la publicación del periodista.