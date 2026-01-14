Jorge Lemus saldría de la dirección del DNI

Caracol Radio confirmó en primicia que Jorge Lemus saldría de la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con lo informado, el presidente Gustavo Petro habría decidido que Lemus salga del cargo para liderar las investigaciones en la UIAF sobre corrupción y demás peticiones del mandatario.

En su reemplazo sería nombrado René Guarín, ex M19 y quien es muy cercano al presidente.

René Guarín, jefe de Tecnología y sistemas de información de la Presidencia de la República.

Junto a Lemus, saldría su círculo cercano:

Directora administrativa, Adriana Benavides

Asistente personal

Asesor

El historial de Jorge Lemus

En 2024, tras la salida de Carlos Ramón González de la Dirección Nacional de Inteligencia, por su implicación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, se conoció que Jorge Lemus, director de Gestión Institucional, será el encargado de la entidad.

Cabe recordar que, cuando se nombró a Lemus, se denunció en W Radio que el funcionario tenía un proceso de responsabilidad fiscal desde septiembre de 2022 por una cuantía de 271 mil millones de pesos, cuando era director de la Unidad Administrativa Especial de Bomberos de Bogotá.

Sin embargo, tras consultar con la DNI en su momento, se aseguró que el funcionario había sido notificado de dicha decisión ya estando en el cargo, es decir, el 24 de octubre de 2022, según informó la entidad.

Luego, a finales del 2025, Luis Eduardo Llinás renunció a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y en su reemplazo quedó como encargado Jorge Arturo Lemus.

Jorge Lemus, Actual jefe de la DNI

