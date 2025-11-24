Yo me acabo de enterar de la investigación: director del DNI, por presuntos nexos con Alias Calarcá

En las últimas horas la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló un presunto entramado de corrupción entre jefes de las disidencias de alias Calarcá, el general del Ejército Juan Manuel Huertas y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía.

Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, habló en 6AM de Caracol Radio sobre esta investigación, ante la cuál él respondió que se enteró en el momento que lo reveló Caracol Televisión.

“Si es cierto, me preocupa. Estamos investigando, estamos viendo con la inspectora con contra la inteligencia, para saber qué fue lo que pasó, esto nos preocupa totalmente”, aseguró el director y agregó que esto es un caso de corrupción, porque ellos no se pueden acercar y menos para negociar.

Frente al perfil de Wilmar Mejía, quien es el implicado en este caso, el director del DNI comentó que llegó a la institución como un agente y empezó a sobresalir, tras la renuncia de Edwin Chavarro quien ejercía como director nacional de inteligencia, se llegó a Mejía quien es el encargado de coordinar y manejar las líneas de inteligencia, todo siendo informado al director del DNI para ser planeado.

“Yo no fui informado, eso parece que fue hace más de un año, porque es cuando cogieron a esta gente allá en Antioquia, entonces la verdad que no sé qué pasaría, porque no hay trazabilidad, no hay información hacia mí, no tengo conocimiento, pero ya empecé a investigar”.

¿Ya hubo pronunciamiento de Wilmar Mejía?

Jorge Lemus, aseguró que ya habló con Wilmar Mejía quien le indicó que esto podría ser algún montaje, “Yo no lo puedo de una vez decir que se va por esta noticia, tengo primero que mirar a ver si es cierto, por eso las investigaciones. Esta no va a ser una investigación exhaustiva sino va a ser una investigación efectiva y rápida para ver qué pasó”.

Dijo el director del DNI que hasta hace poco se enteraron cuando el noticiero de Caracol TV reveló la investigación y tampoco sabían que era de conocimiento de la Fiscalía.

¿Están infiltrados por Alias “Calarcá”?

“No, yo no creo, Bueno, investiguemos, a ver qué pasa. Pero no creo, no creo, la verdad que no”, comentó el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, agregó que él no cree que Wilmar Mejía tampoco haya tenido acercamiento con Alias Calarcá.

Finalizó esta entrevista comentando que cuando se ponga en contacto con el Presidente, Gustavo Petro, le dirá: “Me acabo de enterar”.