“No viene”: le habrían cerrado la puerta a James Rodríguez en otro equipo

James Rodríguez terminó su vínculo con León de México y se encuentra como agente libre casi que un año después de haber estado en esta misma condición. Desde que se conoció su salida del conjunto de Guanajuato, se ha empezado a especular con posibles destinos, pero de momento no hay nada concreto.

Uno de esos equipos que había tomado fuerza era Pumas de México, equipo que dirige el ex Atlético Nacional, Efraín Juárez. Si bien hubo acercamientos, todo parece indicar que este no será su próximo equipo.

Le puede interesar: ¿Dónde jugará James Rodríguez? El capitán de la Selección Colombia no da pistas sobre su futuro

Pumas le habría cerrado la puerta a James

El periodista de ESPN, John Sutcliffe, dio a conocer que James no va a llegar a Pumas, pues el club está buscando reforzar otras posiciones y se centrarán en un delantero centro.

“James Rodríguez no llega a Pumas. Sí hubo conversaciones, pero lo que piensa el club y Efraín Juárez es otra cosa. Necesitan ‘killer’, van por un par de nueves, seguramente sudamericanos, así que James no viene a Pumas”, aseguró Sutcliffe.

Desde México habían asegurado que existía un factor clave que facilitaría la llegada de James a Pumas y tenía que ver con Keylor Navas, actual arquero del equipo de la capital, quien fue su compañero en el Real Madrid y con el que mantiene una buena relación. No obstante, la prioridad pasará por buscar otro tipo de perfiles.

Lea también: ¿Millonarios buscó a James Rodríguez? El presidente del equipo respondió

Lo cierto es que para James será crucial encontrar un equipo en las próximas semanas de cara a poder comenzar pretemporada y encarar los retos que vengan con su club. Además, será vital para preparar lo que será la participación en el Mundial con la Selección Colombia y llegar en un óptimo nivel.

James Rodríguez y Keylor Navas / Getty Images / Jam Media Ampliar

James no, ¿Borja sí?

Otro colombiano que sigue en el radar de Pumas es Miguel Ángel Borja, quien además se adapta a la intención del club de buscar un delantero centro. El ex River Plate no tiene nada acordado con ningún equipo y el que más rumor tuvo fue Cruz Azul, pero parece que no hubo acuerdo entre las partes.

Lo que sí se sabe es que el delantero de 32 años tiene clara su intención de ir a la Liga de México, pues busca tener un incremento en su salario con respecto al que tenía en Argentina.



