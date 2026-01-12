En Bucaramanga rinden homenaje a Yeison Jiménez con un mural artístico

Bucaramanga, Santander

Bucaramanga se suma a las ciudades que rinden homenaje al artista de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

El mural se realizó en “Callarte”, un callejón ubicado en la calle 106 #15b-10 del barrio Toledo Plata, que cuenta con un muro de más de 400 metros de largo, donde ya se han realizado obras en homenaje a otros artistas que han dejado un legado en la música como Egidio Cuadrado, Diomedes Díaz y Martín Elías.

“Este callejón empezó en pandemia; como nadie podía salir, pues se tenía el mural ahí, mi mamá vive en el barrio Toledo Plata y, pues, iniciamos pintando a los artistas que han dejado un legado y son artistas, como cantantes, pintores y acordeoneros. Hace un año fue Egidio Cuadrado, el acordeonero de Carlos Vives y pues hoy es Yeison Jiménez”, explicó Jorge Hernández, el artista detrás de la obra.

Hernández es un pintor y escultor santandereano que lleva varios años dedicado de lleno a la pintura de caballete y para quien “Callarte” ha significado la transformación de su carrera, pues lo ha convertido en muralista.

El mural de Yeison Jiménez tiene cinco metros de alto por tres y medio de largo y para su realización, el artista y la comunidad tardaron cerca de tres horas.

“Pues ayer estuvo la comunidad del barrio, estuvimos haciéndolo y fue un momento sublime para recordar a este artista Jiménez. Se tuvo en cuenta una fotografía de él, pero yo le hice unos retoques diferentes; por ejemplo, en la parte del rostro se le agregaron algunas sombras”, comentó el santandereano.

La comunidad del barrio Toledo Plata organiza una actividad para hoy 12 de enero en horas de la noche, con el fin de inaugurar oficialmente el mural y rendir un sentido homenaje con velas y pancartas al artista caldense que con sus letras autobiográficas conquistó países como Estados Unidos, México y Ecuador.