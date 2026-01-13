Nuevos impuestos que trae Decreto 1474 de 2025: Productos por los que pagará más en Colombia

El Decreto de Emergencia Económica 1474, expedido por el presidente Gustavo Petro el pasado 29 de diciembre de 2025, redefine el mapa tributario colombiano para 2026.

La norma busca cerrar un faltante de $16 billones en el Presupuesto General de la Nación (PGN), con un recaudo estimado de once billones de pesos, pero ha abierto un intenso debate económico y jurídico.

El paquete de medidas impacta directamente el consumo, el patrimonio, sectores estratégicos como el financiero y el minero-energético, así como las compras digitales y los juegos de azar.

Impuestos emergencia económica

Sin embargo, la decisión del Gobierno abrió un debate en primer plano económico, ya que expertos advierten efectos sobre hogares, empresas, crédito, inversión e incluso infraestructura, en un contexto de desaceleración.

Decreto 1474 2025: Nuevos impuestos

IVA a licores, vinos y aperitivos

Durante el año gravable 2025, los licores, vinos, aperitivos y productos similares, actualmente tienen un tarifa diferencial del 5% de IVA, pero con el decreto 1474, este experimentará un incremento tributario ya que pasará a ser del 19%.

Esta medida es establecida dentro del artículo 1 del decreto, siendo uno de los cambios más impactantes para el consumidor.

Se mantiene la cesión de cinco puntos porcentuales del IVA a los departamentos, y los recursos adicionales se destinarán a atender la emergencia económica. La cerveza no está incluida.

IVA a juegos de suerte y azar por internet

Según el artículo 2, los juegos de azar operados exclusivamente por internet, desde Colombia o el exterior, estarán gravados con IVA. El impuesto recaerá sobre los operadores y se calculará sobre el ingreso bruto del juego. El Gobierno sustenta la medida en el crecimiento superior al 20% del sector durante 2025.

Exclusión del IVA en tráfico postal y envíos urgentes

El artículo 3 limita la exclusión del IVA para importaciones por tráfico postal y envíos urgentes únicamente a bienes cuyo valor no supere los USD 50 durante 2026, ajustando el beneficio para compras de bajo valor.

Cambios al impuesto al patrimonio

Los artículos 4 y 5 redefinen el impuesto al patrimonio. Para 2026, el tributo se genera para patrimonios líquidos iguales o superiores a 40.000 UVT, con una tarifa progresiva entre 0% y 5%, según el valor declarado.

Sobretasa al sector financiero y nuevos gravámenes productivos

El artículo 6 impone una sobretasa de 15 puntos porcentuales al impuesto de renta del sector financiero, elevando su tarifa total al 50% durante 2026.

A su vez, el artículo 8 crea un impuesto especial para la estabilidad fiscal, que grava con el 1% la extracción de hidrocarburos y carbón al momento de su primera venta o exportación.

Impuestos al consumo y productos regulados

El decreto amplía el impuesto nacional al consumo (artículo 7) para determinados bienes de lujo con tarifa del 19%. Además, el artículo 15 incrementa las tarifas del impuesto al consumo de licores en sus componentes específico y ad valorem.

Desde 2026, el artículo 16 crea un impuesto nacional al consumo del 19% para cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, con o sin nicotina, así como sus líquidos e insumos.

Normalización tributaria

El artículo 20 introduce una reducción transitoria de sanciones e intereses para obligaciones en mora a 31 de diciembre de 2025. Los artículos 26, 27 y 28 reactivan la normalización tributaria, con tarifa del 19% y beneficios frente a sanciones y acciones penales.

Además de los impuestos, el Gobierno anunció la revisión de vigencias futuras, el posible congelamiento de proyectos viales sin avance y la intención de repatriar inversiones de fondos privados de pensiones para infraestructura. Mientras el Ministerio de Hacienda busca cerrar con urgencia el vacío presupuestal de 2026, el Decreto 1474 se perfila como una de las decisiones fiscales más controvertidas del actual gobierno.

Decreto 1474 de 2025 PDF