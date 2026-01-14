Angie Rodríguez deja su cargo en el Dapre

directora del Dapre denuncia irregularidades y riesgo de pérdida de recursos en el Fondo de Adaptación

En su cuenta de X, El Departamento Administrativo de la Presidencia confirmó que Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, quien se venía desempeñando como Directora de la entidad, presentó su renuncia a este cargo e indicó que asumirá como como gerente en propiedad del Fondo Adaptación.

“Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República.

Aseguró que se va de la entidad con la tranquilidad de haber cumplido con las tareas encargadas por parte del Presidente Gustavo Petro.

“Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como Gerente en propiedad del Fondo Adaptación”, reitero.

Rodríguez Fajardo, asumió como directora encargada del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) el 5 de febrero de 2025, oficializada por el Decreto 0139, tras la renuncia de Jorge Rojas, llegando al cargo con experiencia previa en el Ministerio de Salud y el Senado, como Administradora Pública con especializaciones relevantes en el sector público.

Cabe recordar que la exdirectora del Dapre, estaba como gerente encargada del Fondo Adaptación y había revelado un panorama crítico de la entidad.

De acuerdo con la funcionaria, hay recursos millonarios sin ejecutar, obras inconclusas, riesgos de pérdida presupuestal y decisiones administrativas cuestionadas durante la gerencia de Carlos Carrillo, en esa entidad.

Fajardo detalló en su momento, que mientras la ejecución de las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, alcanzaron un 90%, los trabajos en La Mojana apenas llegan al 3%; hay contratos sin avance y alertas omitidas por control interno.

En días pasados, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, radicó una queja formal en contra de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, alegando que está siendo acosado laboralmente.

Este hecho se da luego de que la alta funcionaria denunciara presuntas irregularidades en la contratación y ejecución presupuestal del Fondo de Adaptación.

A través de su cuenta en la red social X, Carrillo indicó que interpuso la queja ante la Defensoría del Pueblo y afirmó: “Las conductas de la señora Rodríguez, mi superior jerárquica, han sido repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda mi trabajo y el de mis equipos”. En ese sentido, el director de la UNGRD subrayó que las “insinuaciones y declaraciones públicas” de Rodríguez tienen como objetivo dañar su reputación y trabar su trabajo.