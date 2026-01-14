El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Ella es muy difícil, tiene un temperamento fuerte”: María Ángela Holguín sobre Delcy Rodríguez

La excanciller colombiana María Ángela Holguín habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la situación en Venezuela que desencadenó la captura de Nicolás Maduro iniciando el 2026, y habló sobre un nombre clave en el tema: la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez.

“Ella es muy difícil, muy difícil. Fueron años difíciles porque tiene un temperamento realmente fuerte”, dijo.

Explicó que a Rodríguez “le cuesta mucho trabajo oír argumentos diferentes a los de ella y posiciones diferentes. Eso era en esa época, no sé, habrá cambiado, no le sé decir”.

“Yo hice todo mi esfuerzo (en su momento) porque realmente para Colombia, lo que pasa en Venezuela es casi de política interna y por eso se hizo ese esfuerzo”, añadió.

Elecciones en Venezuela

Por otro lado, Holguín se refirió a la democracia en Venezuela y dijo creer que “Colombia tiene que ayudar a una transición en Venezuela”.

“Sí creo que Colombia tiene que insistir en que tiene que haber un llamado a elecciones o a un reconocimiento a las elecciones del año pasado”, agregó.

En esa línea, la excanciller puntualizó no creer que una “transición con otros miembros del régimen pueda” catalogarse como tal de forma “durable”.

“No sé si por este tiempo puede ser, pero yo sí creo que hay que abogar por unas nuevas elecciones”, agregó.

Lo que haría María Ángela Holguín en esta coyuntura si fuera canciller de Colombia

María Ángela Holguín dijo que en el marco de la coyuntura actual, en el Gobierno Petro trabajaría en dos frentes:

“Creo que Colombia tiene que hacer un gran esfuerzo en mejorar la seguridad en la frontera. (...) Es un reto muy grande, es una frontera muy grande y los mismos militares colombianos reconocen la dificultad que es mantenerla, pero eso es una necesidad para Colombia muy grande”, dijo.

Y la otra, según dijo, “es que hay que ayudar a Venezuela y apoyar a la transición, hay que apoyar a la oposición y tratar de que en Venezuela encuentren por fin ese sendero hacia la democracia”.

Escuche la entrevista completa a continuación: