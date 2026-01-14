Colombia debería abogar por nuevas elecciones en Venezuela: María Ángela Holguín

BOG400 BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/08/2021.- Fotografía de archivo fechada el 26 de agosto de 2021 que muestra a la excanciller colombiana María Ángela Holguín mientras habla durante la presentación de su libro "La Venezuela que viví", en la Biblioteca del Gimnasio Moderno en Bogotá (Colombia). La ONU anunció este viernes el nombramiento de la exministra de Exteriores colombiana María Ángela Holguín Cuéllar (2010-2018) como nueva enviada especial para Chipre, un cargo que estaba vacante desde 2017. EFE/ Carlos Ortega /ARCHIVO / Carlos Ortega ( EFE )

Este miércoles, 14 de enero, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la excanciller María Ángela Holguín, para referirse a la situación política que se vive en Venezuela.

Holguín, en su primera intervención, comentó creer que “Colombia tiene que ayudar a una transición en Venezuela”.

“Sí creo que Colombia tiene que insistir en que tiene que haber un llamado a elecciones o a un reconocimiento a las elecciones del año pasado”, agregó.

En esa línea, la excanciller puntualizó no creer que una “transición con otros miembros del régimen pueda” catalogarse como tal de forma “durable”.

“No sé si por este tiempo puede ser, pero yo sí creo que hay que abogar por unas nuevas elecciones”, agregó.

¿Qué opina Holguín de Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela?

La exfuncionaria colombiana habló sobre la hoy presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicando el trato que tuvo cuando ambas trataron siendo cancilleres.

“Ella es muy difícil, muy difícil. Fueron años difíciles porque tiene un temperamento realmente fuerte”, dijo.

Explicó que a Rodríguez “le cuesta mucho trabajo oír argumentos diferentes a los de ella y posiciones diferentes. Eso era en esa época, no sé, habrá cambiado, no le sé decir”.

“Yo hice todo mi esfuerzo (en su momento) porque realmente para Colombia, lo que pasa en Venezuela es casi de política interna y por eso se hizo ese esfuerzo”, añadió.

