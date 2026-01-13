Familiares de los colombianos detenidos en Venezuela, adelantaron una velatón en la frontera

Frontera

Con una vigilia sobre el puente internacional Simón Bolívar, a pocos metros de la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela, familiares de los colombianos detenidos en cárceles del vecino país, exigieron la liberación de sus seres queridos.

Con sus fotos en una mano y una vela encendida en la otra, pidieron piedad por quienes están padeciendo en las cárceles venezolanas, acusados por delitos como espionaje y extorsión.

“Después de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar con nuestros familiares. Necesitamos que ellos regresen a casa, muchos tienen dos y tres años en una cárcel, acusados por delitos que no cometieron”, dijo una de las manifestantes.

Después del anuncio de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien aseguró que se iba a liberar a todos los presos políticos que están en las cárceles de ese país, la incertidumbre se ha tomado a estas familias. Sin embargo, hasta el momento, ningún vocero, ni del gobierno de Colombia ni del gobierno de Venezuela, se ha comunicado con ellos para confirmar si sus seres queridos también van a ser liberados o no.

Recordemos que el pasado mes de octubre, 18 de los 40 colombianos detenidos en Venezuela fueron dejados en libertad. La incertidumbre está por los 22 colombianos restantes.