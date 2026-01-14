Canciller de Rusia respaldó la política de Delcy Rodríguez de defensa de la soberanía venezolana

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, defendió este miércoles la política de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de defensa de la soberanía del país tras la “operación ilegal” de Estados Unidos, que acabó en la captura de Nicolás Maduro.

“Observamos con gran interés, preocupación y simpatía cómo las autoridades venezolanas defienden sus derechos y su independencia, al tiempo que demuestran flexibilidad y expresan su voluntad de dialogar con Estados Unidos”, dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homóloga de Namibia, Selma Ashipala-Musavyi.

Lea también: Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, evalúa opciones de inversión con Emiratos Árabes

Agregó que no puede predecir lo que sucederá a continuación, pero en “esta etapa vemos que las autoridades venezolanas están defendiendo sus prioridades nacionales”.

A la vez, volvió a repetir que Rusia considera “ilegal” la operación de Washington en Venezuela, algo que, según Lavrov, comparte la mayoría de los países del Sur Global.

“Estamos unidos (con Venezuela) por una larga historia de buenas relaciones”, aseguró y confió en que las partes continuarán desarrollando sus lazos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha comentado aún la detención de Maduro en Caracas el pasado 3 de enero y su traslado forzoso a Estados Unidos.

Le puede interesar: Desde 2016, Delcy Rodríguez viene buscando acercamientos con Donald Trump

Sin embargo, otras autoridades rusas sí condenaron la captura del líder bolivariano y exigieron su restitución.