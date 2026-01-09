Ruta aérea entre Santander y Fort Lauderdale en Estados Unidos irá hasta el 13 de enero de 2026

A partir del 13 de enero de 2026 se suspenderá la ruta aérea entre el aeropuerto internacional de Palonegro, en Santander, y el aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida, una conexión que impulsó el turismo, el comercio y la movilidad de los santandereanos hacia Estados Unidos.

Así lo confirmó Eliana León, secretaria de Competitividad de Santander, quien explicó que durante el tiempo en que la ruta operó entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 se movilizaron cerca de 15 mil pasajeros.

“Alrededor de 15 mil pasajeros se movilizaron en todo el tiempo que estuvo activa la ruta, con frecuencias semanales desde el aeropuerto internacional de Palonegro hacia Fort Lauderdale”, señaló la funcionaria.

La secretaria también aclaró que la suspensión de esta conexión se dio por una decisión interna de la aerolínea, relacionada con procesos de certificación ante autoridades aeronáuticas en Estados Unidos.

“No cumplieron algunos requisitos exigidos por la autoridad en Estados Unidos y por eso debieron suspender algunas rutas en Latinoamérica, entre ellas la de Santander con la Florida”, explicó León.

Desde la Gobernación de Santander indicaron que se continúa trabajando en mesas de conectividad aérea con el Aeropuerto de Oriente, las alcaldías del área metropolitana y otros actores, con el fin de ampliar la oferta de vuelos internacionales para el departamento.