Alcalde Galán pide al Gobierno Nacional asumir consecuencias por aumento de salario mínimo

Bogotá D.C

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , respondió a los cuestionamientos que hizo el Ministerio de Transporte ante el alza del pasaje de Transmilenio a $3.550 que se comenzará a aplicar este miércoles 14 de enero.

“Nosotros respetamos la decisión del gobierno de aumentar el salario mínimo en un 23% nos parece una decisión positiva para esos más de 2.400.000 trabajadores que ganan el salario mínimo en Colombia. Sin embargo, eso tiene unas implicaciones, el gobierno nacional tiene que ser consciente de esas implicaciones y de esas consecuencias y no puede evadir esa responsabilidad” aseguró el mandatario.

Galán defendió el aumento del pasaje de Transmilenio ya que es más del 87% de los 35 mil trabajadores que están directamente vinculados con el sistema de transporte público los que ganan un salario mínimo.

“O acaso ellos quieren que suba el salario mínimo para todos los trabajadores, pero no para los trabajadores del sistema de transporte de Bogotá . Eso no tiene ningún sentido”, recalcó el alcalde.

Una decisión técnica

En noviembre, el Distrito tenía proyectado un aumento del salario mínimo del 11% por lo que calcularon que el pasaje de Transmilenio podría aumentar $250 pesos , pero el salario aumentó 23%.

“Inclusive, la cifra técnica a la cual teníamos que aumentar la tarifa era superior a los $350 pesos, pero vamos a hacer trabajos de eficiencias y de consecución de recursos no tarifarios para no subir tanto la tarifa”, sostuvo.

Galán aseguró estar abierto al diálogo con el Gobierno Nacional para discutir el aumento del pasaje de Transmilenio, sin embargo, hasta el momento no hay conocimiento de un posible acuerdo.