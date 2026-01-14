Nivel del río Magdalena desciende a 4,98 metros en el sur del Atlántico

La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, alertó sobre la disminución acelerada del nivel del río Magdalena en el sur del departamento, una situación que ya obliga a la activación de medidas preventivas para garantizar el suministro de agua potable. Según explicó, el nivel actual del afluente se encuentra en 4,98 metros, una cifra considerablemente inferior a la registrada hace apenas un mes.

“Hoy tenemos un río con un nivel de 4,98. Es un nivel bastante bajo si consideramos que hace un mes aproximadamente teníamos un río llegando a 6,5, casi 7”, señaló la funcionaria.

Bocatomas en monitoreo y plan de contingencia activado

Ospina indicó que la principal afectación se presentó en la bocatoma del acueducto de Campo de la Cruz, donde se registró un día sin servicio que ya fue superado.

“En este momento tenemos solo afectación en la bocatoma del acueducto de Campo de la Cruz, afectación que nos tuvo un día sin servicio; sin embargo, con las medidas inmediatas tomadas se logró restablecer y hoy el servicio está garantizado”, afirmó.

Actualmente, se mantiene vigilancia permanente sobre cinco bocatomas, principalmente ubicadas en el canal del Dique, que suelen ser las primeras en verse comprometidas cuando el río desciende de forma acelerada.

La secretaria también advirtió que más de 800.000 habitantes del sur del Atlántico podrían verse impactados si la situación se agrava durante la temporada seca de febrero y marzo.

“En años anteriores nuestros puntos más críticos del río han sido 1,60 y 1,70. Hoy estamos en 4,98 todavía, pero nos viene la época más difícil de verano”, explicó, al tiempo que destacó que existe un plan de contingencia con medidas definidas para cada rango del nivel del río, con el fin de evitar una emergencia sanitaria en el departamento.