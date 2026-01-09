Este país sudamericano solicitará VISA para migrantes de origen venezolano: Sería por seguridad

Recientemente el gobierno de un país dio a conocer un decreto mediante el cual eliminarían la exención de visa para ciudadanos de origen venezolano, pues tal como aseguraron, la decisión se tomó por cuestiones de seguridad, teniendo en cuenta la crisis por la que está pasando el país bolivariano tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Mediante un comunicado, el Ministro de Relaciones Exteriores aseguró que dicha medida entrará en vigor a partir del día 10 de enero, y de tal modo, aquellos venezolanos que deseen entrar al país, estarán sujetos a una verificación de documentos y antecedentes penales, como parte del proceso para solicitar el visado que les permita el ingreso.

Este país pedirá visa a ciudadanos venezolanos

Se trata de Paraguay, el país ubicado en el sur del continente que había eliminado el requisito de Visa para ciudadanos venezolanos desde el mes de septiembre de 1996. Pues durante cerca de 30 años, las personas originarias del país bolivariano podían ingresar libremente a este país con plazos de permanencia de hasta 60 días.

Tal como aseguró que el director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, en este país residen cerca de 3.105 venezolanos, de los cuales, 2.377 cuentan con una residencia permanente, y los otros 728 se encuentran allí bajó el plazo de permanencia temporal.

Relaciones entre Paraguay y Venezuela

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Paraguay fueron rotas luego de que en el mes de enero de 2025, el presidente de Paraguay reconociera como ganador legítimo de las elecciones del 2024 al opositor Edmundo González, decisión que fue rechazada por el entonces presidente Nicolás Maduro.

Países que piden visa

Actualmente, 66 países exigen visa para los ciudadanos de origen venezolano, dentro de los cuales resaltan algunos como Chile, Canadá, Estados Unidos, Japón, México, Perú, Nicaragua o Panamá.

Adicionalmente a estos, otros 42 países exigen la solicitud de un visado electrónico, 4 piden una autorización de viaje electrónica y 36 expiden visados a la hora de llegar a sus países.

Países que no piden visa a venezolanos

A pesar de estas exigencias que son realizadas por una gran cantidad de países alrededor del mundo para ciudadanos de origen venezolano, hay otras 81 naciones las cuales pueden ser visitadas por las personas del país bolivariano, y en las cuales, no se les requerirá ningún documento adicional al pasaporte para poder visitar y permanecer por cierto periodo dentro de su territorio.

Algunos de los países que pueden visitar sin ningún problema son los siguientes: Argentina, Colombia, España, Rusia, Francia, Italia, Mónaco, Uruguay entre otros. Anteriormente, Paraguay hacía parte de la lista; sin embargo, desde el 10 de enero, las exigencias serán diferentes.

