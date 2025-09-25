Estudiantes se tomaron las instalaciones de colegio en Bogotá: exigen mejoras en la infraestructura

Bogotá D.C

Cerca de 20 estudiantes de noveno, décimo y once grado del Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto, ubicado en el barrio Fátima de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, se tomaron las instalaciones de la sede A el pasado lunes 22 de septiembre como forma de protesta contra la negligencia de las directivas académicas.

Este colegio está compuesto de 3 sedes y un taller que están, según señalan los estudiantes, en graves condiciones físicas. A los alrededores del colegio, hay afiches en los que se leen las denuncias de los estudiantes.

“Cambio de techo de la sede C y E. No más tejas de asbesto por la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes”, “Mantenimiento en los baños por una educación digna y de calidad”, “Queremos saber cómo está el presupuesto”, “Fuera rector”, entre otras frases.

Ampliar

Problemas en los techos y baños, además de presencia de vectores

De acuerdo con los estudiantes, aunque se sentaron a negociar con las directivas del colegio para llegar a un compromiso, no se cumplieron.

“Decidimos tomarnos las sedes porque después de bastantes mesas de negociación en las que no vimos ningún resultado, ningún fruto, ningún compromiso, ni ninguna garantía de que se cumplieran los compromisos, esta fue la última instancia”, afirmó Harrison, personero del colegio.

Este colegio sería el único en la localidad con enfoque técnico e industrial, de ahí la preocupación de la comunidad estudiantil para que se solucionen los problemas de vectores en las instalaciones y el cierre de cupos en las jornadas de la tarde.

“El tema de infraestructura en la mayoría de las sedes el tema del mal ambiente tanto laboral para los profesores como de convivencia para la administración del colegio”, indicó Harrison.

A esta protesta pacífica se unieron los padres y madres de familia así como algunos docentes.

“Tenemos un problema que el colegio se inunda por ciertas secciones. Tenemos una sede que el techo es en en asbesto. Se ha solicitado también a dotaciones porque somos el Colegio Técnico Industrial y muchas de las máquinas están dañadas”, enumeró Laudice, una de las madres de familia.

¿Qué dice Secretaría de Educación?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Educación, se pactó el levantamiento de la toma y el retorno a clases para este jueves 25 de septiembre. “Sin embargo, en la tarde del miércoles 24 de septiembre, lamentablemente, algunos estudiantes incumplieron el compromiso de entrega de las instalaciones del colegio”.

Debido a esta situación, intervino en la noche del miércoles la Policía de Infancia y Adolescencia para que se cumpliera con la entrega pacífica de las instalaciones, pero no fue posible.

En horas de la tarde de este jueves 25 de septiembre se acordó otra reunión para llegar a consensos entre los estudiantes y las autoridades académicas.