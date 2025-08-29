Padres de familia rechazan cierre abrupto del Colegio Comfaboy en Duitama

Duitama

Hace un par de días, los padres de familia de 175 estudiantes del Colegio Comfaboy de Duitama, fueron notificados de la decisión que tomó la Caja de Compensación Familiar de Boyacá de no prestar más, a partir del 2026, los servicios educativos de las instalaciones que tienen allí en la ciudad y con la cual no están de acuerdo, principalmente porque vulnera el derecho a la educación de sus hijos.

Los acudientes de los estudiantes aseguran que la medida fue tomada sin consultar previamente a la comunidad educativa. Julieth Vásquez, representante de los padres de familia ante el Consejo Directivo del colegio y vocera de los padres de grado Transición, indicó: «nos informaron de una manera muy abrupta, en una reunión de hace tres días y no se tomó en cuenta las opiniones de los padres de familia».

Según Julieth, en esa reunión los argumentos del cierre, no fueron muy claros, porque «si miramos por la parte financiera, no tenemos un documento donde nos demuestre que financieramente está mal el colegio, que es la respuesta que nos dieron».

William Arturo Forero Vega, otro padre de familia que se verá perjudicado por este cierre, cuestionó la coherencia de la decisión: «pienso yo que la Caja de Compensación debe primero sopesar o poner en la balanza una ponderación de derechos y en este momento estamos hablando de un derecho general, que es el derecho a la educación». Aprovechó para hacer un llamado a las directivas de Comfaboy porque, en su criterio, es una institución que vale la pena mantener y sostener en el tiempo en una ciudad como Duitama.

Después de la reunión que se adelantó con la Secretaría de Educación de Duitama, los padres de familia tienen dudas sobre qué tanto puede hacer esta cartera ante el cierre, teniendo en cuenta que es un colegio privado.

Por último, los acudientes señalaron que el colegio se ha destacado por la calidad académica, la seguridad y la formación en valores, factores que consideran fundamentales para la educación de los niños en el municipio.