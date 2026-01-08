Presidente Petro recibirá a Delcy Rodríguez en Casa de Nariño para avanzar en la paz de Venezuela

En un esfuerzo por contribuir a la resolución de la crisis política en Venezuela, el presidente colombiano, Gustavo Petro tiene previsto reunirse con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Este encuentro se llevará a cabo en el marco de una visita oficial en la Casa de Nariño-

La confirmación fue realizada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) mediante un comunicado oficial. La entidad informó que esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos diplomáticos del Gobierno colombiano para contribuir a una salida a la crisis política de Venezuela y avanzar en escenarios de diálogo, entendimiento y reconciliación regional.

El anuncio se conoce horas después de la conversación telefónica sostenida entre el presidente Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se abordaron temas relacionados con la estabilidad regional.

El mandatario colombiano enfatizó que el diálogo es la vía fundamental para la resolución de conflictos. Durante la llamada, que tuvo una duración aproximada de 50 minutos, el presidente Trump extendió una invitación al presidente Petro para restablecer los canales de comunicación directos entre ambas naciones. Asimismo, se propuso una reunión preparatoria entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Yolanda Villavicencio, con el objetivo de concretar una visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca en Washington D. C.

Esta comunicación telefónica fue facilitada por el Embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. El presidente Petro estuvo acompañado por miembros de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia, Angie Rodríguez; el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo; la canciller, Yolanda Villavicencio; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el asesor presidencial para las relaciones internacionales, Víctor De Currea Lugo; y el jefe de despacho, Raúl Moreno.

Conversación telefónica entre Petro y Delcy Rodríguez

Durante su discurso en la movilización de este miércoles, 7 de enero, en la Plaza de Bolívar, Petro reveló que sostuvo una conversación telefónica con la nueva presidenta de Venezuela en medio de la actual crisis política y diplomática que enfrenta el país vecino y sus tensiones con Estados Unidos.

Durante el diálogo, el mandatario colombiano le sugirió establecer un diálogo tripartito entre Colombia, Venezuela y, eventualmente, el gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de contribuir a la estabilización social y política de Venezuela.

El jefe de Estado señaló que conoce a Rodríguez desde el inicio de la crisis con Washington, la invitó a visitar Colombia y expresó su interés en que el diálogo pueda ampliarse incluso a un escenario mundial para evitar un estallido de violencia en Venezuela. El presidente Petro aseguró que Colombia puede mantener la tranquilidad.