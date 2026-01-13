Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela, evalúa opciones de inversión con Emiratos Árabes

This handout picture released by the Miraflores Palace press office shows Venezuela's interim President Delcy Rodriguez gesturing during an oath ceremony at the National Assembly in Caracas on January 5, 2026. Venezuela's parliament swore in Delcy Rodriguez as interim president on January 5, two days after US forces seized her predecessor Nicolas Maduro to face trial in New York. Members of the new National Assembly offered their full backing to Rodriguez -- who had been Maduro's vice president -- and reelected her brother Jorge Rodriguez as parliament head. (Photo by Marcelo Garcia / Miraflores press office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / MIRAFLORES PALACE PRESS OFFICE / MARCELO GARCIA" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / MARCELO GARCIA

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este martes 13 de enero, a una delegación de Emiratos Árabes Unidos en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo en Caracas, con el objetivo de evaluar opciones de inversión en diferentes áreas de producción en el país suramericano, informó el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La delegación emiratí estuvo encabezada por Ali Mohammed Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo al canal estatal VTV, que dijo que la reunión representa la “amistad, solidaridad, cooperación” y “respeto a la autodeterminación de los pueblos”.

“Hoy Venezuela ejerce la visión soberana de mantener relaciones comerciales con sus socios en todo el mundo”, indicó el canal estatal, que agregó que ambos países han cooperado en “áreas de interés como la actividad petrolera, gasífera, petroquímica”, entre otras.

En la reunión, se evaluaron opciones de inversión en “diferentes áreas de producción en Venezuela, con la mira puesta en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas” y se “promovieron proyectos conjuntos”, indicó, en tanto, el PSUV en su página web.

Lea aquí: Presidente Trump dice estar dispuesto a reunirse con la presidenta interna de Venezuela

Este encuentro se suma a una agenda de reuniones con diplomáticos de distintos países de esta semana con el objetivo de “consolidar una nueva etapa” de relaciones en el marco del respeto al derecho internacional, precisó el partido chavista.

El lunes, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que su país está dispuesto a avanzar en una nueva agenda con la Unión Europea (UE), Reino Unido y Suiza, tras una reunión entre el cuerpo diplomático de estos países en Caracas y Rodríguez, luego de más de una semana del ataque estadounidense en Venezuela, que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Gil también confirmó este lunes que acordó con Italia elevar sus misiones diplomáticas al rango de embajadores, ya que desde 2019 el máximo representante del país europeo en Caracas ha sido un encargado de negocios, y dijo que en los “próximos días” se realizarán “anuncios y contactos correspondientes”, sin dar más detalles.