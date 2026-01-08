“Hay que tener una visión optimista a mediano y largo plazo para la frontera”: Juan Fernando Cristo

Frontera

El nortesantandereano Juan Fernando Cristo, quien aspira a la presidencia de la República, aseguró que la actual crisis que vive Venezuela, debe verse con ojos optimistas, frente a una mejoría que puede tener la dinámica fronteriza a mediano y largo plazo.

"Siempre hay que tener una visión de mediano y largo plazo y siempre hay que tener una visión optimista y estar atentos también a las consecuencias negativas que se pueden presentar y cómo se pueden atender estas necesidades“, dijo Cristo.

Más información Comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo visitó el Catatumbo

Agregó que “pienso que en esta oportunidad, con lo que viene sucediendo en Venezuela, hay una posibilidad enorme para Colombia de adquirir una ventaja estratégica, desde el punto de vista militar y de seguridad, para poder tener una mayor contundencia en la persecución de los grupos armados ilegales. Creo que el Gobierno Nacional, más ahora con la llamada de ayer entre los presidentes Petro y Trump, tiene la posibilidad, la oportunidad de plantearle al gobierno norteamericano, un diálogo entre Estados Unidos y Colombia y también con el gobierno interino de Venezuela, con la actual presidenta, para poder controlar la frontera de una mejor manera”.

Resaltó que es el momento ideal para “estrechar esos vínculos de cooperación, se puede confrontar y hay que aprovechar la oportunidad”, lo anterior, haciendo referencia a la guerra interna que vienen adelantando las disidencias de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo.

Más información Alta afluencia colapsa inscripción de cédulas en Cúcuta

“El ELN le ha hecho mucho daño al norte de Santander, a la frontera, a la región del Catatumbo. Vamos precisamente a cumplir un año de la tragedia humanitaria ocasionada por el ELN en su incursión violenta de enero del año pasado en el Catatumbo. Y en ese sentido, creo que el tema de seguridad tiene que ser la prioridad de Colombia en la diplomacia, en el diálogo que se establezca con Estados Unidos y en el diálogo también que se establezca con el nuevo gobierno venezolano”.

Concluyó afirmando que fue un acierto por parte de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, sostener un diálogo directo para bajar la tensión diplomática y continuar en un trabajo conjunto en contra de la criminalidad.