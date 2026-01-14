Armada Nacional incauta dos toneladas de cocaína en el Pacífico

El ministro de defensa Pedro Arnulfo Sánchez informó a través de su cuenta de X que la Armada de Colombia interceptó en el Pacífico Sur una embarcación cargada con cerca de dos toneladas equivalentes a 32 millones de dosis de cocaína.

Según el ministro, la acción estuvo enmarcada en el Plan Ayacucho Plus, la actual estrategia de las fuerzas militares para garantizar la seguridad y gobernabilidad en Colombia.

Se trató de una lancha tipo go fast con tres tripulantes a bordo, que fue interceptada tras su detección y persecución en una articulación interinstitucional, que contó con apoyo de la cooperación internacional.

La operación dejó como resultado la captura del personal a bordo, la incautación de 66 bultos grandes y 2 pequeños. La acción contó con la activación inmediata de los actos urgentes con el CTI, garantizando el debido proceso.

El ministro destacó la noticia como un “golpe directo a las estructuras criminales”, resaltando que “cada tonelada incautada es menos poder para el crimen y más seguridad para Colombia y la región”.