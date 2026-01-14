Orden Público

Armada Nacional incauta dos toneladas de cocaína en el Pacífico

La acción estuvo enmarcada en el Plan Ayacucho Plus, la actual estrategia de las fuerzas militares para garantizar la seguridad y gobernabilidad en Colombia.

Juan Carlos González

El ministro de defensa Pedro Arnulfo Sánchez informó a través de su cuenta de X que la Armada de Colombia interceptó en el Pacífico Sur una embarcación cargada con cerca de dos toneladas equivalentes a 32 millones de dosis de cocaína.

Según el ministro, la acción estuvo enmarcada en el Plan Ayacucho Plus, la actual estrategia de las fuerzas militares para garantizar la seguridad y gobernabilidad en Colombia.

Se trató de una lancha tipo go fast con tres tripulantes a bordo, que fue interceptada tras su detección y persecución en una articulación interinstitucional, que contó con apoyo de la cooperación internacional.

La operación dejó como resultado la captura del personal a bordo, la incautación de 66 bultos grandes y 2 pequeños. La acción contó con la activación inmediata de los actos urgentes con el CTI, garantizando el debido proceso.

El ministro destacó la noticia como un “golpe directo a las estructuras criminales”, resaltando que “cada tonelada incautada es menos poder para el crimen y más seguridad para Colombia y la región”.

