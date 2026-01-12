La Fiscalía judicializó a 12 personas, presuntamente involucradas en una ola de homicidios en Soacha

Colombia

Las autoridades desarticularon un grupo delincuencial conocido como ‘Los Vida Nueva’, señalado de estar involucrado en seis homicidios y en el tráfico local de estupefacientes en la Comuna 2 de Soacha (Cundinamarca), hechos ocurridos entre 2024 y 2025.

En ese sentido, la Fiscalía judicializó a 12 supuestos integrantes de esta estructura criminal, entre ellos dos de sus cabecillas: Esteban Mauricio Romero Benavides, alias ‘El Gato’, y Jairo de Jesús Valle Tejedor, alias ‘Cachaco’, este último ya privado de la libertad por otros procesos judiciales.

Según las investigaciones, ambos hombres serían los responsables de suministrar las armas y ordenar los homicidios, cometidos con el fin de mantener el control territorial de la venta de drogas.

Además, el grupo habría utilizado a menores de edad para el transporte, distribución y vigilancia del expendio de estupefacientes en la zona.

Entre los demás procesados se encuentran:

Jorge Antonio Ramírez López

Jhoan Sebastián Gaitán Castro

Andrés Felipe Cante Martínez

Lubin Andrés Rodríguez Lombana

Gerardo Palacios Molina

Joan Sebastián Ramírez Correal

Carlos Mario Polo Medina

Sebastián de la Hoz Díaz

José Israel Ordoñez Durán

Jhon Edixon López

Estas personas presuntamente cumplían roles de expendedores y sicarios.

Hechos en los cuales los relacionan

Además de los seis homicidios consumados, las autoridades les atribuyen cuatro intentos de asesinato, en los que las víctimas lograron sobrevivir a los ataques armados.

Una fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a los capturados por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

No obstante, por decisión de un juez de control de garantías, a todos se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las capturas se realizaron mediante allanamientos en el municipio de Soacha, donde las autoridades incautaron cuatro armas de fuego, 24 cartuchos calibre 38, kilo y medio de base de coca, 739 cápsulas de bazuco, cinco teléfonos celulares y un vehículo.