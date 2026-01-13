Sigo sin creerlo, es como si el cerebro aún no lo procesara: Pipe Bueno por muerte de Yeison Jiménez

Pipe Bueno, amigo y colega de Yeison Jiménez, estuvo en los micrófonos de 6AM W, hablando sobre sobre su muerte y como para él han sido estas últimas horas.

“Son días en que sigo sin creerlo. Es como si el cerebro no procesara que algo de esto que uno ve en internet o las noticias es real”, dijo.

Agregó que la última vez que lo vio fue “el 31 de diciembre, donde aparte de eso cantamos juntos y es muy difícil de creer. Es una perdida gigantesca. Deja un roto inmenso en la música colombiana. Creo que Colombia y todos los colegas tenemos el alma destrozada”.

Con respecto a si él temía morir y eso le representaba una obsesión, opinó que “todo lo que hemos visto en entrevistas me parece supremamente extraño. Cuando el viene a mi casa hace ya algún tiempo que estábamos hablando de la canción que estábamos por grabar y me decía como: “yo siento que yo soy de esos artistas que siente que se va a morir rápido””.

“Pero cuando todo esto se junta, más los videos que hemos visto de las entrevistas, los sueños. Es para mí algo inexplicable. No sé si Dios le estaba dando una señal. No sé si él lo presentía. Hace que aún más parezca para mí mentira todo lo que está pasando. No puede ser que él haya soñado algo así y haya terminado sucediendo esta terrible tragedia”, explicó.

Contó que su amistad tenía “una conexión muy especial. Esa relación tan especial que nos permitió tener un vínculo muy especial sin tener que vernos tanto, sino en los momentos precisos o las tarimas en las donde nos encontramos. Tener deferencia. Un respeto máximo. Había un respeto y una admiración profunda”.

Por último, reflexionó sobre si este tipo de accidentes que ocurren por cumplir con sus compromisos artísticos, afirmando que “no es porque él andaba en un corre, corre, porque la verdad él estaba en una agenda tranquila, no fue lo sucedido con él”.

Pero aclaró que “si debemos resaltar que nosotros andamos a altas horas de la noche, o a la madrugada, o sin dormir, derechos, tocando. Si nosotros vendemos dos o tres shows en el día y toca correr de uno al otro y la agenda está apretada por minutos y eso significa que el bus va a toda y el carro va a toda, eso eleva demasiado la estadística de que pueda ocurrir algo”.

