El futbolista que fue convocado por Italia, pero quiere jugar con Colombia: “Sería un sueño”

El futbolista que fue convocado por Italia, pero sueña con jugar para la Selección Colombia. (Photo By Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images)

El futbolista que fue convocado por Italia, pero sueña con jugar para la Selección Colombia

Una de las mayores virtudes que ha tenido Néstor Lorenzo en la Selección Colombia pasa por el acercamiento que le ha dado nuevos futbolistas al grupo, esto con la intención de ir llevando la tan necesitada renovación generacional.

Lo anterior abarca también a todos esos jóvenes futbolistas que no nacieron en el país, pero cuyos padres sí lo hicieron. Como por ejemplo Eddie Salcedo, quien habló en Deportes Cáracol Sábado sobre su deseo de vestir la tricolor nacional.

Lea también acá: DT del Udinese revela por qué le quitaron el fichaje de Juan David Arizala al AC Milan

Eddie Salcedo, de ser convocado por Italia a soñar con la Selección Colombia

“A mí siempre me ha gustado ir a jugar con la Selección Colombia. Cuando me han preguntado, siempre he dicho que para mí sería un sueño trabajar allá. Trabajo muy duro para algún día ganarme ese llamado”, empezó diciendo el delantero de apenas 24 años.

En este sentido, reconoció que “nunca tuve un llamado” de parte de la Federación Colombiana para integrar siquiera alguna selección juvenil. Tan solo fue contactado en una oportunidad por Arturo Reyes, entonces técnico de la Sub-20, pero no pasó mayor cosa.

“Cuando debuté, nunca tuve un llamado ni nada. Me pasó una vez para el Mundial Sub-20, que en Colombia se habló mucho, pero no fue más a fondo. No mandaron nunca un papel o convocatoria... En ese momento, el entrenador de la Sub-20 era Reyes con Sinisterra, Cucho Hernández y ellos”, sentenció.

Caso contrario ocurrió con el combinado italiano, con el que incluso llegó hasta la categoría de mayores: “Desde la Sub-15 hasta el Sub-21 estuve con Italia y tuve tres convocatorias con la Mayor. Esos llamados fueron con Roberto Mancini, la primera fue con 16, luego con 19 y la última fue de 21. Creo que esa llamada no me la merecía, porque no estaba jugando mucho. Por eso, ahora estoy trabajando mucho para demostrar que estoy bien, que estoy listo y así recibir un llamado de la Selección”.

Le puede interesar: ¡Alerta en la Selección! Ya son cuatro los jugadores colombianos lesionados empezando el 2026

Más declaraciones de Eddie Salcedo

Actualidad de Eddie Salcedo: “El año pasado terminé mi vínculo con el Inter de Milán y ahora soy del OFI Creta de Grecia”.

Razones para no triunfar en Inter de Milán: “Fue un tema más de cabeza, porque era un niño, debuté con 15 años y el Inter me compró con 16. Era muy inmaduro en ese tiempo y uno piensa que no más con el talento se puede llegar a ser figura, pero no es así. Con los años, me di cuenta de que es necesario cuidar los detalles, como la alimentación, trabajo extra, el mental coach para manejar los momentos. Fue un error de mi parte, no trabajaba mucho como lo hago ahora y ahora con 24 estoy enfocado”

Familia hincha del América: “Sigo mucho el FPC, pero no soy aficionado de un equipo. Mi mamá era del América, pero yo no soy aficionado de ningún club... De pronto más adelante podría ir, la verdad no sé... No he tenido ningún llamado de un equipo de Colombia, no que yo sepa. Eso es trabajo de mi agente”