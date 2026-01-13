Atlántico activa plan de contingencia por fallas en entrega de medicamentos de Nueva EPS

Ante las reiteradas quejas de usuarios por fallas en la entrega de medicamentos, la Secretaría de Salud del Atlántico puso en marcha una serie de acciones para afrontar la situación que afecta a pacientes de distintas EPS en el departamento.

Como parte de las medidas, la Gobernación del Atlántico convocó una reunión urgente para este miércoles 14 de enero, a las 3:00 de la tarde, en la sede de la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de evaluar la problemática y definir soluciones inmediatas.

Reunión con entes de control y EPS

En el encuentro participarán el contralor, el personero, el procurador departamental y representantes de la Nueva EPS, una de las entidades más señaladas por los usuarios debido a la suspensión o retraso en la dispensación de medicamentos.

El objetivo principal será revisar el impacto de la crisis en los pacientes y avanzar en la definición de una nueva red de prestación de servicios, especialmente para quienes requieren tratamientos continuos.

Autoridades anuncian acciones

El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo, aseguró que desde la administración departamental se están adoptando medidas para garantizar el acceso oportuno a los medicamentos y proteger el derecho a la salud de los atlanticenses.

“La situación de la Nueva EPS se ha vuelto crítica. Desde el pasado 20 de diciembre no se están dispensando medicamentos a ninguno de nuestros pacientes en el departamento del Atlántico y, hasta el viernes, no teníamos claridad sobre quién asumiría la prestación de este servicio. Ante este panorama, convocamos una reunión urgente para este miércoles a las 3:00 de la tarde en la sede de la Superintendencia de Salud, a la que fueron citados el contralor, el personero, el procurador departamental y la Nueva EPS, con el fin de revisar la problemática en la dispensación de medicamentos y definir la nueva red de prestación de servicios”, explicó el secretario.

La Secretaría de Salud reiteró que se mantendrá en vigilancia permanente del proceso y que, tras la reunión, se darán a conocer las decisiones y acciones concretas que se implementarán frente a esta situación.