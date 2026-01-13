MinSalud responde a cuestionamientos por creación de 400 cargos nuevos en la entidad

SALUD

El Ministerio de Salud le salió al paso al proceso de formalización laboral y al rediseño institucional de la entidad en el que se crearán nuevos cargos de planta.

En primer lugar, el Ministerio indicó que, los 400 nuevos cargos se crean a costo cero y no implican la asignación de recursos adicionales.

“Esta cartera aclara que se trata de una decisión sustentada en estudios técnicos rigurosos, que se ejecuta a costo cero, y que responde al cumplimiento de un mandato legal y constitucional orientado a garantizar derechos laborales y fortalecer la capacidad institucional del sector salud”, explicó el Gobierno.

Reestructuración responde a cuestiones técnicas

El Ministerio de Salud aseguró que la reestructuración trata de un proceso técnico riguroso iniciado en el año 2024, fundamentado en un análisis detallado de la carga laboral y de las actividades recurrentes que “durante años, han sido cubiertas de manera precaria mediante contratos de prestación de servicios”.

Según ese estudio técnico se determinó la necesidad de formalizar más de 400 cargos en la planta de personal, con el propósito de reducir la dependencia de contratistas.

La cartera recordó que este proceso de formalización es obligatorio y responde a pronunciamientos de la Corte Constitucional, en especial las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012, así como a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.

Además, indicó que cuenta con concepto de viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda, emitido el 31 de diciembre de 2025, en el que se concluye que los costos están contemplados en el presupuesto de funcionamiento de 2026.

Finalmente, el Ministerio sostuvo que el rediseño institucional fortalece su capacidad como cabeza del sector salud y contribuye a garantizar el derecho fundamental a la salud.