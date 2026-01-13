Por quinta vez capturan a un hombre por robar en Bogotá: desde el 2005 delinquía en Corabastos. Foto: suministrada.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en la central de Corabastos lograron la captura de una persona requerida mediante orden judicial por el delito de hurto agravado y calificado.

En medio de controles en las diferentes bodegas, los uniformados lo identificaron por sus actitudes sospechosas en reiteradas ocasiones en el lugar.

Una vez el sistema PDA arrojó su solicitud de captura, policías de investigación judicial lo reseñaron, encontrando que desde el año 2005 a la fecha había sido capturado en cinco oportunidades por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

De esta forma se pudo establecer que su primera captura se dio en el año 2005, cuando portaba un revólver en el barrio Guacamayas de San Cristóbal; en el 2011 fue capturado en flagrancia robando un establecimiento en Patio Bonito.

Ocho años después fue sorprendido junto a tres personas hurtando un establecimiento en el barrio Britalia y, por último, en el 2023 robó objetos de valor y dinero violentando la puerta de un camión que se encontraba estacionado en el sector de Abastos.

De acuerdo con la información recolectada, esta persona, que fue dejada a disposición de las autoridades competentes, al parecer, ingresaría a la central mayorista a intentar violentar los vehículos que se encuentran estacionados para hurtar los objetos de valor mientras sus propietarios realizaban compras en el lugar.