Liverpool y sus hinchas se acuerdan de Luis Díaz y le envían emotivos mensajes en su cumpleaños

Luis Díaz celebra este martes su cumpleaños número 29, atravesando uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, siendo una de las principales figuras del Bayern Múnich en lo que va de la temporada.

El extremo guajiro ha sido foco de múltiples saludos de cumpleaños, desde sus compañeros de equipo hasta el mismo Liverpool, club en donde militó hasta la temporada pasada y de donde fue transferido al cuadro Bávaro.

Mensaje de Liverpool y sus hinchas a Lucho

“Feliz cumpleaños, Lucho”, publicó el Bayern Múnich a través de sus redes sociales, junto a una imagen del extremo guajiro festejando uno de sus goles con el equipo de Anfield.

Los fanáticos del club aprovecharon la oportunidad para escribirle al Guajiro: “Feliz cumpleaños a él, siempre será amado por nosotros“, ”Te extraño, Lucho”, “No puedo creer que se arrepientan de haber vendido a Luis Díaz y lo estén celebrando”, entre otras palabras fueron los mensajes que recibió el colombiano.

Happy birthday to him, he will ever be loved by us 🥳 — B.Verse🕊️ (@B_Versee) January 13, 2026

i miss you Lucho pic.twitter.com/k5qkAi5qWG — Glenn (@Glenn6) January 13, 2026

Can't believe they're regretting selling Luis Diaz and they're celebrating him — Nelsonville (@nelsonvillee) January 13, 2026

Más mensajes de felicitaciones a Lucho

Como era de esperarse, el Bayern Múnich también honró a Luis Díaz, uno de sus mejores jugadores en lo que va de la presente temporada. El club también publicó un video sobre el festejo del guajiro previo al entrenamiento.

¡Muy feliz cumpleaños, @LuisFDiaz19! 🥳



Wir feiern heute alle mit dir. ❤️🤍 pic.twitter.com/Lcw2fEymyf — FC Bayern München (@FCBayern) January 13, 2026

All the 𝒃𝒆𝒔𝒕, Lucho! 🤝🎂 pic.twitter.com/BDMF9DBGEy — FC Bayern München (@FCBayern) January 13, 2026

La Selección Colombia también envió un mensaje de felicitación a uno de los principales referentes del combinado nacional.