José Enamorado sueña con la Selección Colombia y el Mundial: así fue su presentación en Gremio

José Enamorado fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Gremio de Porto Alegre el mismo día en que cumplió 27 años, una fecha que no olvidará. El club brasileño es uno de los más grandes del país y se ha coronado tres veces campeón de la Copa Libertadores.

Durante la presentación, Enamorado reveló cuál será su aporte para el equipo brasileño y también habló de su deseo de ser convocado por primera vez a la Selección Colombia. Además, explicó por qué decidió aceptar la oferta del Gremio de Porto Alegre, pese a que varios equipos estaban interesados en ficharlo.

“Teníamos posibilidades de otros lados, pero cuando se le presenta a uno esta hermosa institución, hablé con los directivos y eso dio más confianza. Eso uno lo siente. Estoy muy contento. Me quiero acomodar al equipo, a los compañeros y al día a día”, indicó Enamorado

Luego señaló que no pierde la esperanza de poder ser convocado por Néstor Lorenzo para el Mundial: “Esto a uno como deportista le abre las puertas para un posible llamado a la Selección. Ahora lo que quiero es aportarle al equipo, que comience a jugar. Tengo varios jugadores en Colombia que sigo mucho: James, Lucho Díaz. Son referentes para la Copa del Mundo”.

Concluyó revelando sobre lo que le puede ofrecer al club: “La idea es ponerme a punto lo más rápido posible y quedar a disposición del cuerpo técnico. Vengo a aportar. Tengo mucha ansiedad de sumar minutos con esta maravillosa institución. Quiero que arranquen mis primeros minutos aquí. Estoy muy feliz con mi familia, lo que se viene es trabajar fuertemente”.