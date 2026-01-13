Dirigente de San Lorenzo, con toda contra Jhohan Romaña: “Es un mal tipo... hace circo en la cancha”

El defensa colombiano Jhojan Romaña ha sido uno de los protagonistas de las “novelas” más grandes en el presente mercado de pases del fútbol argentino. El jugador de 27 años se encuentra presionando a San Lorenzo, su actual equipo, para ser transferido en la presente ventana.

El conflicto Romaña y el Ciclón comenzó una vez terminado el pasado campeonato, desde entonces el antioqueño empezó a mostrar su deseo de abandonar el equipo; sin embargo, no llegaron las ofertas esperadas por el jugador.

Entonces apareció River Plate, equipo que expresó su deseo en fichar al colombiano, aunque con unas diferencias considerables para lo que pretende el Ciclón, algo que ha encrudecido la relación con el zaguero surgido en el Deportivo Independiente Medellín.

Duras críticas desde San Lorenzo contra el colombiano

La continuidad del colombiano en el club parece cada vez menos probable, especialmente luego de que uno de los directivos de San Lorenzo cargara con toda contra Jhohan Romaña.

En plena reunión de Comisión Directiva, con 30 socios presentes, Ulises Morales, hoy vocal del equipo y una de las cabezas de la Asamblea durante la gestión del expresidente Marcelo Moretti, apuntó contra el antioqueño: “Es un mal tipo, hizo todo lo posible para irse libre. Hace circo en la cancha...”.

Sergio Constantino, presidente de San Lorenzo, comentó sobre la oferta de River Plate por Romaña: "“No vamos a rifar el patrimonio del club. River ofreció por Romaña u$s 2.600.000 brutos por el 50%, con la posibilidad de comprar el otro 50% a pagar en tres años o una multa en un pago”.

Esta sería la oferta definitiva del Millonario por el colombiano, quien, aunque ya debió presentarse a la pretemporada, no estuvo presente en La Plata, donde el club hizo su trabajo más fuerte. Hoy la expectativa está en si el jugador viajará con el grupo a Montevideo, donde el club se enfrentará este miércoles al Cúcuta Deportivo.