Nuevo comandante de la Octava Brigada continuará la lucha contra grupos armados en el Eje Cafetero

El general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante de la Quinta División del Ejército - Foto: Adrián Trejos

El coronel Julián Andrés Arango Betancourt asumió la comandancia de la Octava Brigada del Ejército Nacional, en reemplazo del coronel Martínez, quien estuvo al frente de la unidad durante 13 meses, garantizando la seguridad en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.

El general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante de la Quinta División del Ejército, aseguró que la estrategia de seguridad en el Eje Cafetero continuará enfocada en bloquear la entrada de disidencias y otros grupos criminales a la región.

“Debemos de continuar bloqueando esos corredores de movilidad, dando seguridad a todos los ciudadanos de los departamentos del Eje Cafetero. Eso es imperativo. No vamos en ningún momento a bajar la guardia para evitar que esos bandidos ingresen a estos departamentos”, afirmó el general.

El nuevo comandante de la Octava Brigada del Ejército continúa la misión del anterior coronel Martinez, de bloquear el ingreso de grupos organizados en la región.

Además, indicó que en los corredores de movilidad se mantendrá el trabajo de prevención del ingreso de grupos armados provenientes de departamentos como Chocó, Antioquia, Tolima y Valle, con el fin de evitar que estas organizaciones ingresen al Eje Cafetero.

El general Soto también destacó que la estrategia de la Octava Brigada incluye vigilancia en sitios turísticos y carreteras principales, con el objetivo de proteger a los visitantes y mantener activa la economía regional.