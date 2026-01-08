La Octava Brigada del Ejército tiene nuevo comandante, el Coronel Julián Andrés Arango Betancourt

El nuevo comandante de la Octava Brigada, coronel Julián Andrés Arango Betancourt, durante el acto oficial de transmisión de mando - Caracol Radio Armenia

La Octava Brigada del Ejército tiene un nuevo comandante, se trata del coronel Julián Andrés Arango Betancourt, quien asumió el mando de la unidad militar en un acto oficial que se llevó a cabo en el Batallón de Apoyo y Servicio de la avenida Centenario de Armenia.

Nacido en Palmira, Valle del Cauca, cuenta con 27 años de servicio en el Ejército Nacional y su último cargo fue en la Central Administrativa y Contable de Ingenieros Militares.

Mensaje del nuevo comandante de la octava brigada Durante su pronunciamiento, agradeció a Dios y a la Virgen de Guadalupe, a quien encomendó la protección de la brigada y de la región, señalando que liderar esta unidad representa un orgullo y una gran responsabilidad. Destacó que la Octava Brigada está conformada por seis unidades tácticas que operan en una zona con fuerte identidad cultural cafetera, basada en la agricultura, el comercio y el turismo.

Compromisos con la región El comandante afirmó que su principal objetivo será continuar fortaleciendo la seguridad en el Eje Cafetero, articulando esfuerzos con las autoridades civiles y los entes de control, como gobernaciones, alcaldías, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para enfrentar de manera conjunta los principales flagelos que afectan a la región.

Asimismo, el nuevo comandante resaltó la labor desarrollada por su antecesor, el coronel Martínez, calificándola como admirable, y aseguró que dará continuidad al trabajo adelantado, con el apoyo de las unidades especializadas del Ejército y las demás instituciones, para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos.

Finalmente, el nuevo comandante reiteró que la Octava Brigada continuará actuando con determinación, conforme a la Constitución y la ley, llegando a todos los territorios donde sea necesario para combatir la criminalidad y garantizar la tranquilidad de los habitantes del Eje Cafetero