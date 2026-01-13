Murió el hijo del director de la cárcel de Neiva, tras atentado

Para la fecha el centro carcelario reporta 117 casos de Tuberculosis activos, de los cuales 68 se encuentran en primera fase y 49 en segunda fase.

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que acaba de morir el menor de 11 años, hijo del director de la cárcel de Neiva, tras el ataque sicarial que se presentó en la mañana de este martes, 13 de enero.

Según se conoció el menor recibió un disparo en la cabeza, en medio del atentado contra las directivas del penal.

Pese a que fue trasladado al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, falleció debido a la gravedad de la lesión.

“La Dirección General lamenta y repudia los hechos en contra del Director, el Subdirector de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva y uno de sus familiares”, señaló el Inpec mediante un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 6:53 a.m. de este martes 13 de enero, en la ruta 45 en la vía Neiva - La Rivera, cuando un motociclista interceptó el vehículo en el que se movilizaban las directivas del penal.

“El director Edgar Enrique Rodríguez Muñoz en compañía de su hijo de 11 años y el Subdirector Cr. (R) Renato Solano Osorio, se desplazaban en un vehículo particular por la ruta 45 vía Neiva- Rivera cuando fueron interceptados por un motociclista que disparó sobre el vehículo en seis (6) ocasiones aproximadamente”, señaló el Inpec.

Entre tanto, el subdirector recibió dos disparos: uno en el abdomen y otro en el tórax.

El Inpec también informó que el director y el conductor del vehículo salieron ilesos.

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación tras el atentado y con el apoyo de la policía judicial del CTI, se adelanta la recopilación de elementos materiales probatorios para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

“Desde el INPEC hacemos un llamado por el respecto por la vida y convocamos a las autoridades para dar con los responsables de este lamentable hecho”, afirmó.