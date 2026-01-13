Neiva garantiza el PAE para 32.500 estudiantes desde el inicio del calendario escolar 2026

El Programa de Alimentación Escolar beneficiará en 2026 a 32.500 estudiantes de instituciones oficiales de Neiva, garantizando alimentación desde el inicio del calendario académico.

La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Educación Municipal, confirmó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) está plenamente garantizado para la vigencia 2026 y beneficiará a 32.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en instituciones educativas oficiales.

El servicio iniciará desde el primer día del calendario académico, el próximo 26 de enero, consolidándose como una estrategia clave para el bienestar, la permanencia escolar y el rendimiento académico de la población estudiantil.

La cobertura del PAE en 2026 alcanzará 36 instituciones educativas oficiales, que agrupan 169 sedes en zonas urbanas y rurales del municipio, priorizadas conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

La secretaria de Educación, Olga Lucía Castaño Muñoz, explicó que la focalización de los beneficiarios podrá ajustarse durante la ejecución del programa, de acuerdo con el comportamiento de la matrícula registrada en el sistema SIMAT.

“Estamos trabajando para que el servicio sea de la más alta calidad desde el primer momento. El PAE 2026 entregará 32.500 raciones diarias, en modalidades de ración preparada en sitio —complementos AM, PM y almuerzos— y raciones industrializadas en sedes que aún no cuentan con infraestructura para la preparación de alimentos”, señaló la funcionaria.

El proceso contractual inicial del PAE tiene un valor aproximado de $20.496 millones, financiados mediante vigencias futuras, lo que garantiza la continuidad del servicio durante todo el calendario escolar 2026, conforme a la resolución 2235 de 2025.

La negociación se realizó a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, la cual se cerró exitosamente el 10 de diciembre de 2025. Actualmente, el programa se encuentra en fase de alistamiento, donde se verifican las condiciones técnicas, sanitarias, logísticas y operativas del operador.

“Garantizaremos la calidad e inocuidad de cada ración. Solo después de culminar satisfactoriamente esta fase y suscribir el acta de inicio, comenzará la prestación del servicio, para tranquilidad de los padres de familia y beneficio de nuestros estudiantes”, concluyó la secretaria de Educación.