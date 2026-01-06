Familiares de 19 colombianos detenidos en Venezuela protestaron en la frontera. / Foto: Jenny Márquez.

Norte de Santander.

Familiares de 19 ciudadanos colombianos que permanecen privados de la libertad en Venezuela realizaron una protesta en el puente internacional Simón Bolívar, donde exigieron la liberación inmediata de sus seres queridos, a quienes señalan de haber sido capturados de manera ilegal y trasladados a diferentes centros carcelarios del vecino país.

Una de las manifestantes fue Sandra Castaño, madre de Brandon José Castaño, quien sostuvo entre sus manos la fotografía de su hijo mientras clamaba por su regreso. Según relató, Brandon lleva seis años y siete meses detenido, pese a que hace siete meses cumplió la totalidad de su condena.

“Mi hijo fue capturado en Venezuela por andar en la calle. Le sembraron falsos positivos y hoy lo acusan de terrorismo y extorsión, prácticamente el mismo repertorio que les imputan a los extranjeros, incluso a los mismos venezolanos”, denunció la mujer.

La jornada de protesta coincidió con el cumpleaños de Brandon José, lo que hizo aún más doloroso el reclamo de su madre.

“Hoy es el día más triste de mi vida. Quisiera tener a mi hijo aquí para abrazarlo y protegerlo, pero ha sido muy duro. No se lo deseo a nadie”, expresó entre lágrimas.

Los familiares también enviaron un mensaje directo a las autoridades venezolanas.

“Pedimos misericordia, que miren hacia las cárceles de Venezuela. Hay muchas personas presas injustamente. Quienes cometieron errores ya pagaron su condena y es injusto que sigan detenidos. Por favor, ayúdennos y déjenlos en libertad”, agregó Castaño.

Finalmente, los manifestantes solicitaron al Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, continuar y fortalecer las gestiones diplomáticas necesarias para lograr el regreso a la libertad de los connacionales que permanecen recluidos en Venezuela.