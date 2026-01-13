Cuatro personas fueron asesinadas durante el fin de semana en Cúcuta y su área metropolitana

Cúcuta

La violencia dejó al menos cuatro personas muertas durante el fin de semana en Cúcuta y su área metropolitana, en distintos hechos que hoy son investigados por las autoridades.

La tarde del viernes 9 de enero, un ataque sicarial se registró en el barrio Las Delicias, en la vía que comunica a Hibiscos con el anillo vial occidental. Las víctimas se movilizaban en motocicleta cuando fueron seguidas y atacadas a disparos. José Ernesto Rubio Durán falleció en un centro asistencial, mientras que Duván Reinaldo Umaña Pineda permanece bajo atención médica. Las autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con un intento de hurto de equipos celulares.

El sábado, Leidy Yolimar Santos Jiménez, de 18 años, resultó herida por arma de fuego entre los sectores de Arrayanes y Ciudad Rodeo, sobre el anillo vial occidental. Su estado de salud y los móviles del ataque son materia de investigación.

En Villa del Rosario, dos hombres fueron asesinados en las torres Altos de Buena Vista, cerca del CAI Morichal. Las víctimas fueron identificadas como Luis Esneider Pacheco Prieto y Audisay Quintero Méndez. Sus cuerpos fueron hallados en una zona desolada con múltiples impactos de arma de fuego. En el lugar se encontraron estupefacientes y un panfleto atribuido a un grupo ilegal, por lo que la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.

Entre tanto, en la avenida Kennedy de Cúcuta, Carlos Alfonso Claro Torres, de 26 años, fue asesinado cuando se disponía a subir a su motocicleta junto a su esposa. El hombre murió tras ser trasladado a un centro asistencial.

Finalmente, la noche del domingo se reportó un ataque con arma cortopunzante en el que un hombre, de aproximadamente 50 años, resultó gravemente herido tras recibir varias puñaladas en medio de una presunta riña. La víctima fue trasladada al Policlínico de Atalaya, donde permanece bajo atención médica.